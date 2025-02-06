محافظ الجيزة يسلم 53 موتوسيكلا مجهزًا طبيًا وكرسيًا كهربائيًا لذوي الهمم

سلم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ١٨ موتوسيكلا مجهزا طبيًا و٣٥ كرسيا كهربائيا لذوي الهمم والقدرات الخاصة مقدمة من إحدى المؤسسات الخيرية للعمل على دعمهم وتسهيل حركتهم.



وأكد محافظ الجيزة اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح بذوي الاحتياجات الخاصة، لدعم الخدمات المقدمة لهم وتحسين سبل معيشتهم.



وأشاد محافظ الجيزة بدور الجمعية الخيرية ومساهمتها الفعالة في دعم الأسر الأولي بالرعاية، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم.



وثمن محافظ الجيزة، الدور الحيوي لتلك المؤسسات المجتمعية في دعم قضايا تنمية المجتمع، مؤكدا استمرار التعاون بما يحقق الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لمواطني الجيزة.



وخلال تسليم الكراسي المتحركة والموتوسيكلات لذوي الهمم حرص محافظ الجيزة على الاستماع إلى مطالبهم، معربًا عن سعادته بلقائه بهم.



وأشار محافظ الجيزة إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.



فعاليات تسليم الكراسي المتحركة والموتوسيكلات المجهزة طبيًا

حضر فعاليات تسليم الكراسي المتحركة والموتوسيكلات المجهزة طبيًا، هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام، إلى جانب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخيرية.

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