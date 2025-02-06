خطوات التقديم على 2305 فرص عمل بالخارج والتخصصات المطلوبة

يزداد البحث من قبل الشباب الباحثين عن فرص عمل جديدة خارج مصر حول، خطوات التقديم لـ 2305 فرص عمل بالخارج والتخصصات المطلوبة.

ومن خلال السطور التالية، نستعرض خطوات التقديم لـ 2305 فرص عمل بالخارج والشروط والتخصصات المطلوبة.

خطوات التقديم لـ 2305 فرص عمل بالخارج والشروط والتخصصات المطلوبة

وبشأن خطوات التقديم لـ 2305 فرص عمل بالخارج والشروط والتخصصات المطلوبة، أعلن وزير العمل محمد جبران فتح باب التقديم لـ 2305 فرص عمل في 23 تخصصا بإحدى شركات المقاولات بإحدى الدول العربية

شروط التقديم للوظائف

وحول خطوات التقديم لـ 2305 فرص عمل بالخارج والشروط والتخصصات المطلوبة، أكدت وزارة العمل أن شروط التقديم للوظائف المعلن عنها هي أن يكون سن المتقدم من 25 إلى 40 عاما.

وأشارت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إلى أن الرواتب سيتم تحديدها حسب الخبرة مع توفير السكن والمواصلات لموقع العمل من خلال الشركة الطالبة.

الوظائف المطلوبة للعمل في الخارج

وكشفت عن الوظائف المطلوبة وهي (400 نجار مسلح، 400 حداد مسلح، 400 مبيض محارة، 200 نقاش، 100 كهربائي، 700 عامل عادي، 40 سائق معدات ثقيلة "تركتر - حفار - نساف - تريلا"، 4 فنيين جودة خرسانة، 2 كهربائي محطات، 4 مشغل محطات خرسانة، 6 مشغل محطات بامب، 3 ميكانيكي محطات، 6 فني مختبر، 4 فنيين تربة المعمل خرسانة، 1 مهندس برامج خبرة من "5- 10 أعوام"، 3 ميكانيكي معدات ثقيلة،6 مهندس مدني، 4 مهندس تكاليف خبرة من "5- 10 أعوام"، 5 محاسبين خبرة بشركات المقاولات، 2 فني شبكات تقنية "IT"، 6 مدخل بيانات،6 أمين مخزن، 3 ميكانيكي هيدروليك).

خطوات التقديم لـ 2305 فرص عمل بالخارج والتخصصات المطلوبة،فيتو

خطوات التقديم للوظائف المعلن عنها

وعن خطوات التقديم للوظائف المعلن عنها أكدت الوزارة أنه سيتم تسجيل البيانات من خلال اللينك التالي من اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 ولمدة 10 أيام.

وأكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة مستمرة في توفير فرص العمل للشباب المصري بالداخل والخارج، مثمنًا دور مكاتب التمثيل العمالية الخارجية، التي تنسق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالعلاقات الدولية بالوزارة والإدارة العامة للتشغيل بالوزارة من أجل توفير تلك الفرص.

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