وزير الأوقاف: 100 مليون مصري يرفضون تصريحات ترامب بشأن التهجير(صور)

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رفض الشعب المصري لتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني لـ مصر، وذلك خلال افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في نسختها الثامنة، التي تحمل اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله.

وزير الاوقاف خلال المسيره بمحافظه بورسعيد، فيتو

وأكد الأزهري أن 100 مليون مصري يدعمون القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على رفض تهجير الفلسطينيين إلى رفح، وضرورة حل القضية الفلسطينية وفقًا لمبادئ مصر، بالعودة إلى حدود 67 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وزير الاوقاف خلال المسيره بمحافظه بورسعيد، فيتو

جاء ذلك خلال الفعاليات التي تقام برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ودعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وبرئاسة الإعلامي عادل مصيلحي.

وزير الاوقاف بمحافظه بورسعيد،فيتو

مسيرة لحملة القرآن الكريم تجوب شوارع بورسعيد

وانطلقت، عقب صلاة الجمعة، مسيرة حاشدة لحملة كتاب الله من 33 دولة، وذلك في إطار فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني.

جانب من فعاليات مسابقه حفظه القران الكريم الدوليه، فيتو

المتسابقون يجوبون شوارع محافظه بورسعيد الباسله

وجاب المتسابقون شوارع محافظة بورسعيد، يتقدمهم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، إلى جانب حملة كتاب الله من الدول المشاركة.

وانتهت المسيرة الى ميدان ساحة مصر المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، حيث وقف المتسابقون ينشدون ويمدحون رسول الله ﷺ، حاملين رسالة سلام من محافظة بورسعيد المصرية إلى العالم أجمع.



وتحمل المسابقة في نسختها الدولية الثامنة هذا العام أسم ومكان القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبرئاسة الإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي للمسابقة.

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