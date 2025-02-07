فن الصفقة.. قراءة في كتاب يشرح طريقة ترامب لتحقيق ما يريد.. الرئيس الأمريكي يعتمد مبدأ الهجوم والإثارة وبقاء الخيارات مفتوحة

فن الصفقة.. اسم كتاب شهير أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عام 1987، شرح فيه طريقته الهجومية لتحقيق الصفقات والحصول على ما يريد، وكيفية عقده صفقات بملايين الدولارات جعلت منه إحدى أهم الشخصيات البارزة فى مجال المال والأعمال.

ترامب.. فن الصفقة كتاب يكشف نهجه في البيع والشراء

ما ذكره ترامب في كتاب فن الصفقة، يفسر نظرته للعالم من حوله وطريقته في الإدارة كرجل أعمال، والحكم بعدما نجح في الفوز بانتخابات الرئاسة عام 2016، وعاد مرة أخرى إلى البيت الأبيض، عام 2024.

ترامب يعتقد وفق ما ظهور فى سطوره كتابه فن الصفقة، أن إتمام الصفقات يعد عملًا فنيًا أكثر من كونه طريقة لكسب الأموال، وهو ما جاء في السطر الأول من الكتاب.

يقول ترامب أيضا: أن الصفقات هي شكل فني، معتبرًا أن "الإثارة الحقيقية من عقد الصفقات ليس فقط المكسب المالي، ولكن التشويق للعملية نفسها".

ووصف قطب العقارات ترامب، إبرام الصفقات بـ"موهبة يولد بها الشخص أكثر من أي شيء آخر"، مؤكدًا أن تلك الموهبة في الجينات.

واستعرض مفهومه لموهبة إبرام الصفقات قائلًا:"لا أقول هذا من باب الأنانية، إنها لا تتعلق بالذكاء، إنها تتطلب قدرًا معينًا من الذكاء، لكنها في الغالب تتعلق بالغرائز".

ترامب أوضح فى كتابه فن الصفقة أيضًا حرصه على دراسة السوق بنفسه، وعدم الاستعانة بالخبراء أو استطلاعات الرأي، ويعبر عن ذلك قائلًا:"لا أثق في استطلاعات الرأي التسويقية الفاخرة، بل أجري استطلاعاتي الخاصة وأتوصل إلى استنتاجاتى الخاصة".

ويؤمن دونالد ترامب، بضرورة سؤال الجميع عن رأيهم قبل اتخاذ أي قرار، ويقول في فن الصفقة:"إذا كنت أفكر في شراء قطعة أرض، فأسأل الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المنطقة عن رأيهم في المدارس ومعدل الجرائم والمحلات التجارية".

ترامب.. فن الصفقة، فيتو

ويضيف ترامب: "عندما أكون في مدينة أخرى وأستقل سيارة أجرة، أحرص دائمًا على طرح الأسئلة على سائق التاكسي".

كما يعتقد ترامب، أن مفتاح النجاح في أي صفقة يتعلق بـ"كسب النفوذ"، أو استغلال حاجة الطرف الآخر لشيء ما أو عدم قدرته على الاستغناء عنه.

وعرف ترامب النفوذ بأنه "الحصول على شيء يريده الطرف الآخر، أو الأفضل من ذلك، يحتاج إليه، أو الأفضل من ذلك كله، لا يستطيع ببساطة الاستغناء عنه".

ترامب يتبنى الهجوم للحصول على ما يريد

ولا يخشى ترامب أن يكون “هجوميًا بعض الشيء” للحصول على ما يريد، ومع ذلك فهو يؤمن بالمرونة وبقاء الخيارات مفتوحة.

ويرى ترامب أن، وجود خيارات احتياطية يمنح الشخص نفوذًا، والقدرة على التحكم واختبار النتائج التي تناسب أهدافه بشكل أفضل.

ويقول ترامب فى كتابه فن الصفقة: "لا أتعلق أبدًا بصفقة واحدة أو نهج واحد، أتوصل دائمًا إلى العديد من الأساليب لجعل الصفقة ناجحة، لأن أي شيء يمكن أن يحدث، حتى لأفضل الخطط الموضوعة".

ويحرص على تغيير المسار ويتوصل إلى خطط بديلة عندما لا تنجح خطته الأولية، وهو ما قد يكون انعكس عليه رئيسًا في مواقف أبدى فيها استعداده لتغيير الاستراتيجيات واستكشاف أساليب بديلة.

طريقة تفكير ترامب رجل الأعمال انعكست على قرار فرض الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من كندا والمكسيك والصين، وفق مقال نشرته صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

وأدت قرارات ترامب إلى إرباك أسواق الأسهم وسلاسل التوريد وإثارة مخاوف من تأثيرها على المستهلكين، لكن لم تمض ساعات حتى أعلن ترامب أن كندا والمكسيك وافقتا على طلباته.

وكان الاتفاق هو وقف القرار لمدة 30 يومًا مع قيام الجارتين بتعزيز أمن الحدود ومكافحة الاتجار بالمخدرات وغيرها من المسائل التي طلبها ترامب.

وأتى تهديد دونالد ترامب لدولة بنما بثماره، بعدما تعهد رئيسها، خوسيه راؤول مولينو، بعدم تجديد اتفاقية التجارة مع الصين وأعلن انسحابها من مبادرة الحزام والطريق الصينية، وسمح لعبور السفن الأمريكية بدون رسوم.

ترامب.. فن الصفقة تصدر قائمة أكثر الكتب مبيعا

“ترامب.. فن الصفقة” نجح في الحصول على المركز الأول، وتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في قائمة “نيويورك تايمز” لأكثر الكتب مبيعًا في عام إصداره، وحقق شعبية هائلة ليس في أمريكا فقط، بل في العديد من دول العالم، وحرص صغار رجال الأعمال في العالم على اقتنائه؛ للاستفادة من خبرات الرجل.

“ترامب” لا يؤمن بالفشل ولا يقبل أبدًا بالهزيمة، ولديه استعداد للمناورة والالتفاف بكل الطرق للوصول إلى ما يريده في النهاية، فيقول: “طريقتي في التعامل مع الصفقات بسيطة وليست معقدة، ولكني في البداية أحدد أهدافي الكبرى ثم أعمل بجهد على تحقيقها، وفى بعض الأحيان أرضى بأقل ما يمكن، لكني في النهاية أتمكن من الوصول لما أريد»، ويضيف في كتابه: «لا أسعى لإنجاز الصفقات حبًا في المال والسعي وراء تحقيق أكبر قدر منه، فلدي منه ما يكفيني، ولكنى أجرى وراءها لأننى أحبها وكأنها الهدف الذي خلقت من أجله في هذه الحياة مثل الشاعر والفنان”.

ترامب وضع في كتابه عناصر يشترط توافرها لعقد صفقة

وضع ترامب في كتابه أيضًا عدة عناصر يشترط توافرها لدى أي شخص حتى يجرى صفقة ناجحة، وهى أن تكون أفكاره كبيرة تتناسب مع حجم أهدافه، وضرورة توقع الأسوأ دائمًا، إضافة إلى التمتع بالمرونة، والدراية الكاملة بالسوق الذي يتنافس فيه، وألا يخشى المواجهة، مع عدم الإنفاق الزائد عن اللزوم، والقدرة على احتواء كل التكاليف، والحذر الشديد لتجنب أي خداع محتمل، والوقوف من منطلق قوة قبل التفاوض على أي صفقة، لكن الأهم من كل ذلك، الاستمتاع بما يعمل.

بدأ ترامب في مجال أسواق العقارات برأس مال وصل إلى مائتى ألف دولار، في ستينيات القرن الماضي، حاول خلالها الالتحاق بزمرة كبار المسيطرين على القطاع، لكنه لم ينجح في البداية وفضل العمل مع والده حتى يتمكن من دراسة السوق بشكل كافٍ، وكانت انطلاقته الحقيقية في السبعينيات، لكن الموقف الذي أثر في حياته ودفعه للتحرك بخطوات مسارعة، عندما اتصل بنادي “لي” الذي يضم أثرياء ومشاهير العالم للالتحاق به، فاتصل بهم هاتفيًّا وقدم نفسه بقوله: “أنا دونالد ترامب وأريد الاشتراك” فضحك الطرف الآخر لأنه لم يسمع به من قبل، وأخبره بأنه يمزح وأغلق الهاتف، لكن ذلك الموقف أثار حفيظته وجعله يصمم على أن يعرف اسمه العالم كله، وبالفعل انضم للنادي وتعرف فيه على العديد من الأثرياء.

رئاسة أمريكا اعتبرها ترامب صفقة العمر في حياته

الوصول إلى منصب رئاسة أمريكا اعتبره ترامب صفقة العمر في حياته، وظل يسعى بكل ما أمكن للتمهيد للحظة دخوله البيت الأبيض، وأفصح عن ذلك الهدف لأول مرة في عام 1987، عندما أعلن عن رغبته في الترشح للرئاسة وأنفق قرابة المائة ألف دولار آنذاك للحصول على صورة كاملة له على الصفحة الرئيسية لثلاث صحف كبرى، يعبر خلالها عن رغبته في أن يكون رئيسًا وأبدى أيضًا رأيه وتصوره للعديد من الأوضاع الأمريكية.

وفى العام التالى 1988 حصل على المركز العاشر في استطلاع رأى أجرته مؤسسة “جالوب” بالنسبة للشخصيات الأكثر إعجابًا في أمريكا، وكانت بداية مبشرة بالنسبة له في طريقه إلى البيت الأبيض.

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