صحيفة عبرية عن مقترح التهجير: ترامب يهذي بلا معنى وليس لديه خطة

انتقد كاتب إسرائيلي، في مقال له اليوم، مقترح ترامب لتهجير سكان غزة خارج القطاع، مؤكدا أنه مجرد هراء معتاد من الرئيس الأمريكي منذ عودته إلى البيت الأبيض.

صحيفة هآرتس تنتقد حديث ترامب عن تهجير سكان غزة

وقال الكاتب الإسرائيلي أوري مسعاف في مقاله بصحيفة " هآرتس " العبرية، إنه لن يكون هناك أي ترحيل من غزة، ولن يبني الأمريكيون هناك "ريفييرا"، لا توجد خطة، ولا عمل تحضيري، ولا جدوى، ولا يوجد من سيستقبل على أرضه مليوني فلسطيني.

وتابع، لسنا في أيام الحرب العالمية الثانية، ترامب يهذي بلا معنى، فهذا هو أسلوبه، لقد اقترح في الماضي بناء فنادق في كوريا الشمالية بدلًا من الصواريخ النووية.

غزة، فيتو

وأضاف الكاتب الإسرائيلي، منذ انتخاب ترامب، تحدث عن غزو بنما، والاستيلاء على جرينلاند، وضم كندا، نحن كبار بما يكفي لنتذكر كيف تفوه مرة خلال اجتماع مع بنيامين نتنياهو عن ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

من المهين للذكاء أخذ تصريحات ترامب على محمل الجد

واستطرد في مقاله بالصحيفة العبرية، "من المهين للذكاء أن نأخذ تصريحات ترامب العشوائية على محمل الجد، إنه مختل عقليًا تمامًا، ونحن نعيش في عصر من الانحدار المتسارع، صحيح أن نتنياهو هو أيضًا مختل نفسي بلا ضمير، لكنه ليس غبيًا، حتى هو تجمد بعدم ارتياح عندما بدأ ترامب يهذي حول إخلاء غزة، بينما كان نتنياهو يفرط في كيل المديح المحرج له".

وختم: "المحزن أن نرى أجزاء كبيرة جدًا من الإعلام الإسرائيلي تتعاون مع هذه المهزلة، وتخوض نقاشات بمستوى درس تربية اجتماعية في الصف السابع، حول الترحيل "مع أو ضد" حتى قبل البعد الأخلاقي، هذا يعكس بالأساس سطحية وكسلًا فكريًا، من السهل جدًا التلاعب بهم، وهنا ترامب ونتنياهو بالفعل خبراء: قصف إعلامي مستمر بأحاديث فارغة عن أمور لن تحدث أبدًا - غدًا، ترامب لن يتذكر حتى ما كان يتحدث به".

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