بعد تصريحات ترامب، "سلة المغادرة" مشروع صهيوني جديد داخل الكنيست لتشجيع الهجرة الطوعية

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الداعية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أعطت الضوء الأخضر لكتل سياسية داخل الكيان الصهيوني مثل كتلة "عوتسما يهوديت" التي تقدمت بمشروع قانون للكنيست يهدف إلى تشجيع الهجرة الطوعية لسكان القطاع وسط توقعات أن يتم تمريره على الأقل في القراءة الأولية، على الرغم من استقالة رئيس الحزب، المتطرف إيتمار بن جفير، من الائتلاف الحكومي لرفضه وقف حرب الإبادة في غزة.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المذكرات التوضيحية لمشروع القانون جاء فيها أن "الآراء اجتمعت على أن فكرة إقامة دولة فلسطينية أخرى، على مناطق أراضي إسرائيل الكاملة، يعني تدمير دولة الاحتلال، وأن هذا المشروع يهدف إلى تشجيع الهجرة الطواعية لسكان قطاع غزة، وأن المواطن الذي سيختار الهجرة الطواعية سيُطلب منه التوقيع على تصريح المغادرة، مع التعهد بعدم العودة، في مقابل الحصول على سلة مساعدات اقتصادية سيحددها وزير المالية بالتشاور مع وزير الحرب، فضلًا عن أنه سيُطلب من المسؤولين عن القاصرين التوقيع باسمهم على تصريح المغادرة، مع التعهد بشأن عدم عودتهم".



وينص الاقتراح الصـهـيوني أيضًا على أن استحقاق الحصول على "سلة المغادرة" سيُسلب من الفلسطينيين المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية أو عمل إرهابي أو من تم اعتقاله بسبب ذلك، لافتًا إلى أنه في حال إعطاء سلة المغادرة لمواطن طلب العودة، حتى وإن كان قاصرًا وقت مغادرته، فسوف يتعهد بإعادة ضعف سلة المغادرة مضافًا إليها فروق الارتباط بجدول غلاء المعيشة والفائدة، وسيؤكد أنه في حال عدم التزامه بذلك فلن يُسمح له بالعودة. علاوة على ذلك، فإن مشروع القانون يسعى إلى تفويض وزير الحرب الصـ،هـ،يوني بإصدار لوائح إضافية، بالتشاور مع وزير المالية.



وعن ذلك، يؤكد مرصد الأزهر أن الصهاينة يحاولون بشتى الطرق الاستفادة قدر الإمكان من تصريحات رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، التي دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، وأن هذا الهدف قديم متجدد؛ إذ أعلن الصهاينة منذ اليوم الأول لهم في فلسطين بأنهم لن يسمحوا بإقامة دولة فلسطينية، ومن أجل ذلك انتهجوا نهجًا ينص على أن وجودهم لابد وأن يكون على حساب الفلسطينيين.



وشدد المرصد على أن اجتماع الأمة العربية والإسلامية وتوحدها في هذا التوقيت بات أمرًا حتميًا لا بديل له، وأن الاعتصام بحبل الله والوحدة هو الحل للوقوف أمام الغطرسة الصهيوأمريكية، وإحباط مخططاتهم الخبيثة التي تستهدف الوطن العربي بصفة عامة، ومصر وفلسطين بصفة خاصة، كما يشد المرصد على أيدي الفلسطينيين، ويدعو الله أن يكلل صمودهم ونضالهم الأسطوري المُعجِز بالنصر المؤزر والحصول على حقهم المشروع في وطنهم المبارك.

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