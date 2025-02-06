الخميس 06 فبراير 2025
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خارج الحدود

نقطة عمياء للعدالة، خبراء يحذرون من فرض عقوبات أمريكية على الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية
المحكمة الجنائية الدولية، فيتو

كشف مصدر مسئول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيوقع اليوم الخميس، على أمر تنفيذي يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها الولايات المتحدة وحلفاء لها منهم إسرائيل.

ترامب يوقع أمر تنفيذي يفرض عقوبات على الجنائية الدولية

ولفت المسئول في البيت الأبيض، إلى أن الأمر التنفيذي الذي سيوقعه ترامب يفرض عقوبات مالية وأخرى على إصدار التأشيرات على أفراد يساعدون المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق مع أمريكيين أو حلفاء لها وعلى عائلات هؤلاء الأفراد.

 

ويأتي فرض العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية، ردا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت، على خلفية الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة وارتكابهم جرائم حرب.

ترامب وننتياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

ودافعت المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، عن قراراتها، مؤكدة أنها تستند إلى أدلة كافية لمنع استمرار الجرائم الجارية.

قلق مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية

من جهته أعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة، في وقت سابق اليوم الخميس، عن قلقه البالغ من فرض عقوبات أمريكية على المحكمة.

 

وقال المكتب، في بيان: "يعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في نظام روما عن قلقه البالغ إزاء اتخاذ تدابير لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، فضلًا عن الأفراد والكيانات الذين يساعدونها في التحقيق مع أفراد معينين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم".

 

وأضاف المكتب، أن العقوبات من شأنها أن تعيق بشدة التحقيقات الجارية في جميع الحالات والأنشطة الأخرى للمحكمة وتؤثر على سلامة الضحايا والشهود والأفراد الخاضعين للعقوبات.

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس،  بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى مشرعين أمريكيين، وسعى خلال اللقاء، إلى إقناعهم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

فرض عقوبات يخلق نقطة عمياء للعدالة

واعتبر خبراء، أن إقرار مشروع قانون أو فرض عقوبات يخلق نقطة عمياء للعدالة فيما يتعلق ببلدان معينة، لا يشرع المعايير المزدوجة والإفلات من العقاب فحسب، بل يقوض بشكل لا يمكن إصلاحه روح العالمية التي يقوم عليها نظام العدالة الدولي، وإن مثل هذه الإجراءات تؤدي إلى تآكل الثقة العامة في نزاهة واستقلالية العدالة وتشكل سابقة خطيرة، وتسييس الوظائف القضائية وإضعاف الالتزام العالمي بالمساءلة والإنصاف".

 

وحث الخبراء المشرعين الأميركيين على دعم سيادة القانون واستقلال القضاة والمحامين، ودعوا جميع الدول إلى احترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة قضائية وحماية استقلال وحياد أولئك الذين يعملون داخلها.

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