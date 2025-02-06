استخبارات الاحتلال تحذر من تفاقم الأوضاع خلال شهر رمضان بسبب خطة ترامب

أفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حذر من أن تزيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان غزة، تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية مع اقتراب شهر رمضان.



عواقب أمنية خطيرة لخطة ترامب

وأكد الإعلام الإسرائيلي: أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي حذر من عواقب أمنية خطيرة لخطة ترامب- وفقا لـ نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

فى ذات السياق، أجرى وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، مساء اليوم الخميس، مشاورات أمنية مع كبار قادة الجيش، لبحث تنفيذ مخطط تهجير سكان قطاع غزة.

وقال كاتس خلال المشاورات، إن الدول التي هاجمت إسرائيل، تحديدا مثل أيرلندا، وإسبانيا والنرويج، عليها استقبال سكان قطاع غزة.

يأتي اجتماع كاتس مع قادة جيش الاحتلال، بعد أن أمرهم بإعداد خطة “للسماح لأي مقيم في غزة يرغب في المغادرة بالقيام بذلك”، بما يتماشى مع اقتراح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن تسيطر الولايات المتحدة على المنطقة وإعادة توطين 2.1 مليون فلسطيني في أماكن أخرى.

ورأى وزير جيش الاحتلال، أن سكان غزة يجب أن يتمتعوا بحرية التنقل والهجرة، وأن الدول التي تنتقد الحرب على القطاع ملزمة باستقبالهم.

وكتب وزير جيش الاحتلال على موقع إكس، اليوم أنه يرحب بمبادرة الرئيس ترامب، زاعمًا أنها من الممكن أن “تدعم جهود إعادة الإعمار طويلة الأمد في غزة منزوعة السلاح وخالية من التهديدات بعد حماس”.

وأضاف، أن خطة ترامب ستتضمن خيارات الخروج عبر المعابر البرية، فضلا عن ترتيبات خاصة للمغادرة عن طريق البحر والجو".

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