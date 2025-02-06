الجامعة العربية تعلن عن تحركات قوية خلال أيام قليلة ضد مخطط ترامب

قال المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية، إن السلطة الفلسطينية أطلعت الجامعة على خططها لمواجهة الكارثة الناتجة عن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

إفشال مخططات تهجير الفلسطينيين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إعادة الإعمار وتكثيف المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة هو ما سيفشل مخططات التهجير، مؤكدا أن هناك إجماعا عربيا على ثوابت القضية الفلسطينية وعلى رأسها بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

تحركات عربية ضد مخطط ترامب

وتابع المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية، أن هناك تحركات عربية قوية خلال الأيام القليلة القادمة تعكس المواقف العربية الواضحة تجاه مقترح ترامب لتهجير سكان غزة.

وأكد أن الأولوية الآن هي تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيرا إلى أن "هناك تحركات على أكثر من صعيد ولدينا اتجاه لفتح مسار سياسي للعمل على تحقيق مبدأ حل الدولتين".

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