الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجامعة العربية تعلن عن تحركات قوية خلال أيام قليلة ضد مخطط ترامب

الجامعة العربية،
الجامعة العربية، فيتو

قال المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية، إن السلطة الفلسطينية أطلعت الجامعة على خططها لمواجهة الكارثة الناتجة عن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

 

إفشال مخططات تهجير الفلسطينيين 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إعادة الإعمار وتكثيف المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة هو ما سيفشل مخططات التهجير، مؤكدا أن هناك إجماعا عربيا على ثوابت القضية الفلسطينية وعلى رأسها بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

 

تحركات عربية ضد مخطط ترامب 

وتابع المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية، أن هناك تحركات عربية قوية خلال الأيام القليلة القادمة تعكس المواقف العربية الواضحة تجاه مقترح ترامب لتهجير سكان غزة.

وأكد أن الأولوية الآن هي تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيرا إلى أن "هناك تحركات على أكثر من صعيد ولدينا اتجاه لفتح مسار سياسي للعمل على تحقيق مبدأ حل الدولتين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامعة العربية السلطة الفلسطينية الحرب الإسرائيلية قطاع غزة ترامب حل الدولتين

مواد متعلقة

وزير الخارجية الفرنسي: لا للتهجير من غزة ولا لضم الضفة الغربية

رويترز: ترامب بصدد فرض عقوبات على الجنائية الدولية

حركة فتح: مقترح ترامب سيفشل عاجلا أم آجلا ولن نتنازل عن ذرة تراب

صحيفة عبرية عن مقترح التهجير: ترامب يهذي بلا معنى وليس لديه خطة

ads

الأكثر قراءة

مدبولي: بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

1714 جنيها لهذا العيار، تراجع جديد في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم

الأرصاد تحذر: غطاء سحابي على شمال البلاد وأمطار بهذه المناطق

شاهد من أرض الملعب، هدف جراديشار في شباك بتروجيت بالدوري

الأهلي يفوز على بتروجت 1/2 ويتصدر جدول الدوري الممتاز مؤقتا (صور)

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

خطوات التقديم على 2305 فرص عمل بالخارج والتخصصات المطلوبة

منوعات

المزيد

لهذه الأسباب، دعاوى لحظر غلي الروبيان وجراد البحر حيًا

البيئة تعلن إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة في الإسكندرية

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

دراسة: غير المتزوجين أكثر عرضة للاكتئاب

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية؟

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 خطوات للحصول على لوحة معدنية مميزة لسيارتك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدموع في المنام وعلاقته بالفرج القريب

كل ما تريد معرفته عن أحكام الطهارة في البرد الشديد

تفسير رؤية الفانوس في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية