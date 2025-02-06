الخميس 06 فبراير 2025
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خارج الحدود

رويترز: ترامب بصدد فرض عقوبات على الجنائية الدولية

ترامب، فتو
ترامب، فتو

نقلت وكالة رويترز عن مسئول في البيت الأبيض قوله: "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع أمرا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".

ترامب يوقع عقوبات على الجنائية الدولية 

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، أن مجلس النواب الأمريكي “ الكونجرس"، أقر مشروع قانون بفرض عقوبات على مسئولي المحكمة الجنائية الدولية، ومن ذلك منع مسئولي الجنائية الذين يلاحقون الأمريكيين والحلفاء من تأشيرة دخول البلاد.

مشروع قرار في الكونجرس لمعاقبة الجنائية الدولية 

وينص مشروع القانون على أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل "غير شرعية وتهدد بلادنا والحلفاء"، مشددا على وجوب إدانة إصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت بأشد العبارات.

كما حض مشروع القانون الولايات المتحدة على إلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية.

 

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ترامب الجنائية الدولية الكونجرس الرئيس الأمريكى

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