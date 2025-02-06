مصرع جنديين بجيش الاحتلال وإصابة 8 آخرين في حادث انهيار رافعة بغزة

أفادت هيئة البث العبرية، اليوم الخميس، بمصرع جنديين بجيش الاحتلال وإصابة 8 آخرين في حادث انهيار رافعة على خيمة للجنود الإسرائيليين في قطاع غزة.

ووفقا للإعلام العبري، فإن سقوط الرافعة جاء بسبب الرياح الشديدة وسوء الأحوال الجوية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين في جنين

والأسبوع الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي وإصابة 5 آخرين، أحدهم حالته خطيرة، وذلك في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

جيش الاحتلال يعلن استمرار عدوانه بالضفة الغربية لأجل غير مسمى

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عن عزمه مواصلة عدوانه على الضفة الغربية المحتلة إلى أجل غير مسمى.

وادعى جيش الاحتلال: "لن نغادر حتى تفكيك البنية التحتية للإرهاب بالضفة وعملية السور الحديدي ليس لها زمن محدد" في ما يبدو إشارة إلى عزمه على مواصلة عدوانه حتى القضاء على المقاومة الفلسطينية بالضفة.

عملية السور الحديدي في الضفة الغربية

ويأتي ذلك بعد بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة في الضفة الغربية.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على العملية العسكرية ضد الضفة الغربية اسم “ السور الحديدي ”، والتي بدأها نتنياهو لإرضاء وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من أجل البقاء في الحكومة.

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