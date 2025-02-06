الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصرع جنديين بجيش الاحتلال وإصابة 8 آخرين في حادث انهيار رافعة بغزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت هيئة البث العبرية، اليوم الخميس، بمصرع جنديين بجيش الاحتلال وإصابة 8 آخرين في حادث انهيار رافعة على خيمة للجنود الإسرائيليين في قطاع غزة.

ووفقا للإعلام العبري، فإن سقوط الرافعة جاء بسبب الرياح الشديدة وسوء الأحوال الجوية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين في جنين

والأسبوع الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي وإصابة 5 آخرين، أحدهم حالته خطيرة، وذلك في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

جيش الاحتلال يعلن استمرار عدوانه بالضفة الغربية لأجل غير مسمى

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عن عزمه مواصلة عدوانه على الضفة الغربية المحتلة إلى أجل غير مسمى.

وادعى جيش الاحتلال: "لن نغادر حتى تفكيك البنية التحتية للإرهاب بالضفة وعملية السور الحديدي ليس لها زمن محدد" في ما يبدو إشارة إلى عزمه على مواصلة عدوانه حتى القضاء على المقاومة الفلسطينية بالضفة.

عملية السور الحديدي في الضفة الغربية 

ويأتي ذلك بعد بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة،  حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة في الضفة الغربية.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على العملية العسكرية ضد الضفة الغربية اسم “ السور الحديدي ”، والتي بدأها نتنياهو لإرضاء وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من أجل البقاء في الحكومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع غزة غزة الاحتلال جيش الاحتلال الرياح الشديدة الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية السور الحديدي

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن استشهاد 55 فلسطينيا واعتقال 180 آخرين في الضفة الغربية خلال يناير

سلمان البشير: قوات الاحتلال استهدفت٧٠٠ صحفي فلسطيني و٦٠ مؤسسة إعلامية (صور)

الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم ويعتقل عددا من سائقي الشاحنات

الاحتلال يدفع بتعزيزات نحو مدينة ومخيم جنين بالضفة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين في جنين

ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

البيت الأبيض ينشر قائمة نفقات الوكالة الأمريكية للتنمية بعد وصفها بالسخيفة، أبرزها مصر

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

4582 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 6-2-2025

اليوم، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

بعد قليل، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية بالاسم ورقم الجلوس

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.71%

منوعات

المزيد

كانييه ويست يكشف عن إصابته بالتوحد

روسيا تبدأ إنتاج محركات الصواريخ أنجارا الفضائية

شهر يناير الأعلى حرارة على الإطلاق في العالم

لكل لون معنى، سر رابطات العنق المفخخة في لقاءات الشرع الرسمية (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الخميس 5-2-2025 في الأسواق

4582 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 6-2-2025

أسعار الزيت اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 6 فبراير 2025 في البنوك

المزيد

انفوجراف

إنجازات وبطولات في مشوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته برسالة للتخلص من الطاقة السلبية

ما هي عين السلسبيل في الجنة؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 6 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية