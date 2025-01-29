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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن استمرار عدوانه بالضفة الغربية لأجل غير مسمى

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الأربعاء، عن  عزمه مواصلة عدوانه على الضفة الغربية المحتلة إلى أجل غير مسمى.

جيش الاحتلال يواصل عدوانه على الضفة الغربية 

وادعى  جيش الاحتلال:"لن نغادر حتى تفكيك البنية التحتية للإرهاب بالضفة وعملية السور الحديدي ليس لها زمن محدد" في ما يبدو إشارة إلى عزمه على مواصلة عدوانه حتى القضاء على المقاومة الفلسطينية بالضفة.

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عملية السور الحديدي في الضفة الغربية 

ويأتي ذلك بعد بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة،  حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة في الضفة الغربية.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على العملية العسكرية ضد الضفة الغربية اسم “ السور الحديدي ”، والتي بدأها نتنياهو لإرضاء وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من أجل البقاء في الحكومة.

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جيش الاحتلال الضفة الغربية عملية السور الحديدي سموتريتش المقاومة الفلسطينية غزة

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