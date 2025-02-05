مصرع شخص إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في رأس غارب

انفجرت أسطوانة غاز داخل منزل بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وبالفحص المبدئي تم العثور على جثة مسن مصاب بجروح قطعية متفرقة بالجسم وبتر أسفل الكوع الأيمن، وتم نقله للمستشفى.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة لكشف ملابسات وفاة المتوفي، ويقوم المعمل الجنائي بفحص آثار الحريق والمعاينة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء حسن عبدالعزيز مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انفجار أنبوبة غاز (بوتاجاز).

على الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالتحديد خلف مدرسة غارب الإعدادية بمدينة غارب، وتبين إصابة مسن 75 سنة بجروح قطعية متفرقة بالجسم وبتر أسفل الكوع الأيمن.

وجرى نقله إلى مستشفى رأس غارب المركزي، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي ولكنه توفي، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرَّر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وبيان سبب وقوع الحادث.

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