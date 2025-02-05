الداخلية تكشف حقيقة فيديو اشتعال النيران بسيارة على أحد الطرق السريعة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر اشتعال النيران بسيارة وتصاعد أدخنة كثيفة، مع مزاعم بأنه حادث وقع حديثا.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى لمقطع فيديو يظهر خلاله إشتعال النيران بسيارة وتصاعد أدخنة كثيفة بإحدى الطرق السريعة والإدعاء بكونها حديثة.



بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" سبق تداوله عام 2019 ويتعلق بنشوب حريق بسيارة محملة بمواد مشتعلة بنفق الأمير بمدينة الخصوص بالقليوبية.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مروجى تلك المزاعم.

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