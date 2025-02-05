القبض على عاملين وطفل تسلقوا سور نادي الصيد بأكتوبر

تمكنت قوات مباحث مديرية أمن الجيزة من القبض على عاملين وطفل قفزوا من أعلى سور نادي الصيد بدائرة قسم أول اكتوبر، وتم تحرير محضر بالواقعة.



تلقى مدير المباحث الجنائية، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث أكتوبر أول، المقدم محمد راغب، يفيد فيه القبض على عامل 22 عامًا، عامل 17 عامًا، وطفل 9 أعوام، قفزوا من أعلى سور نادي الصيد المصري بدائرة القسم.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة للتجول داخل النادي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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