الأربعاء 05 فبراير 2025
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حوادث

تحقيقات موسعة لكشف غموض العثور على جثتي زوجين داخل شقتهما بأكتوبر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في العثور على جثتي رجل وزوجته داخل شقتهما بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تحقيقات النيابة في الحادث

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثتين، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

 

بالعثور على جثتين لزوجين

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثتين لزوجين في مدينة 6 أكتوبر.

انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتم العثور على الجثتين داخل حمام الشقة، لا توجد بهما أي إصابات ظاهرية.

ويجري رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات وفاتهما، وتشير التحريات الأولية إلى أن تسرب غاز أدى لوفاتهما، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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