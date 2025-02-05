الأربعاء 05 فبراير 2025
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حوادث

غدا، استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه في سب إعلامية شهيرة

كروان مشاكل، فيتو
كروان مشاكل، فيتو

تنظر غدا الخميس محكمة مستأنف حدائق القبة أولى جلسات استئناف التيك توكر كروان مشاكل، علي حكم حبسه 4 أشهر بتهمة سب إعلامية شهيرة.

القبض على كروان مشاكل

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من مذيعة شهيرة تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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