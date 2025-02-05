7 حقوق للمرأة الحاضنة، أبرز حالات سقوط مؤخر الصداق

أثار رواد السوشيال ميديا عدة تساؤلات كثيرة حول حقوق الزوجة ومتى يحق لها المطالبة بالطلاق ومتى تسقط نفقة الزوجة المطلقة وحالات عدم استحقاق الزوجة النفقة شرعًا، ومتى يسقط حقها في المطالبة بمؤخر الصداق والحالات التي يحق للزوجة المطالبة بالمؤخر.

أولا- الحالات التي يسقط فيها مؤخر الصداق عن الزوج، وهي كالتالي:

-الإبراء والتنازل الكامل:

إذا قامت الزوجة بإبراء ذمة الزوج، من كافة حقوقها المالية، بما في ذلك مؤخر الصداق، فإنها تتنازل عن هذا الحق بشكل نهائي ولا يمكنها المطالبة به بعد ذلك.

في حالة طلب الزوجة الخلع، فإنها تتنازل عن كامل حقوقها المالية والشرعية، بما فيها مؤخر الصداق، حتى يتم الحكم لها بالخلع وإنهاء الزواج.

-التنازل بموافقة الزوجة:

إذا قامت الزوجة بإعفاء زوجها من دفع مؤخر الصداق بمحض إرادتها وبدون أي ضغوط، فإن المؤخر يسقط عن الزوج قانونيًا.

ثانيا- حالات لاتسقط مؤخر الصداق

-في حالة طلاق الزوجة يحق لها المطالبة بمؤخر الصداق فور وقوع الطلاق، سواء كان طلاقًا رجعيًا أو بائنًا.

- مؤخر الصداق لا يسقط بوفاة الزوج إلا إذا تنازلت عنه برضاها، وإلا فإنه يُؤخذ من التركة بعد سداد الديون الأخرى للمتوفى.

ثالثا-حالات عدم استحقاق الزوجة النفقة شرعًا

-إذا خرجت الزوجة من منزل الزوجية دون إذن شرعي.

-إذا حُبِست الزوجة عن دين أو جريمة.

-إذا اعترضت الزوجة على السفر أو الانتقال مع زوجها دون وجود عذر شرعي.

-إذا كانت ناشزًا، أي خرجت عن طاعة زوجها دون مبرر شرعي أو لسبب غير منطقي.

رابعا-متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة؟

-إذا كانت الزوجة هي من طلبت الطلاق دون سبب شرعي.

-إذا كان الطلاق بسبب الزوجة مثل: الخيانة الزوجية أو عدم الوفاء بالواجبات الزوجية.

-إذا تزوجت الزوجة بعد الطلاق.

-إذا انتهت فترة العدة بعد الطلاق ولم تطلب الزوجة نفقة المتعة خلال هذه المدة.

خامسا-حالات طلب الزوجة الطلاق من زوجها

-يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا وقع عليها ضرر من زوجها، وهذا الضرر له صور متعددة منها.

- عجز الزوج عن القيام بحقوق الزوجة كالنفقة والمعاشرة والسكن المستقل

- إهانة الزوج لزوجته بالضرب -لغير سبب شرعي- واللعن والسب ونحو ذلك، ولو لم يتكرر بمعنى أنه يجوز لها طلب الطلاق ولو حدث هذا من الزوج مرة واحدة،.

- إذا تضررت بسفر زوجها كأن سافر الزوج أكثر من ستة أشهر وخافت على نفسها الفتنة

- إذا حُبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه،

- إذا رأت المرأة بزوجها عيبًا مستحكمًا كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو مرضًا خطيرًا منفرًا ونحو ذلك.

- فسوق الزوج أو فجوره بفعل الكبائر والموبقات، أو عدم أدائه العبادات المفروضة -ما لم يأت بما يوجب كفره وإلا انفسخ عقد النكاح- وقد صبرت عليه زوجته ونصحته فلم يستجب، وأخذته العزة بالإثم، فللزوجة حينئذ أن تسأله الطلاق، فإن أبى فلها أن ترفع أمرها للقضاء ليفرق بينهما.

-إذا وجدت في نفسها نفرة منه وبغضًا شديدًا في قلبها ولو لم تعرف سبب ذلك فإنها معذورة في طلب الطلاق

منع الزوجة مطلقًا من رؤية أهلها خصوصًا والديها

سادسا-حقوق المرأة الحاضنة

- التمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.

- أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار.

- أجر رضاعة.

- نفقة للصغار.

- مصروفات علاج للصغار.

- مصروفات تعليم للصغار.

- مصروفات ملابس "صيف وشتاء" للصغار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.