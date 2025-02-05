القبض على أمين خزينة بتهمة اختلاس مليون جنيه من شركة بالشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على أمين خزينة متهم باختلاس مليون جنيه من شركة لإدارة صيدليات بالشيخ زايد.

وعثر بحوزته على 240 ألف جنيه من متبقي الأموال التي اختلسها، واعترف المتهم بسرقة عهدته وأنه صرف أموالها في شراء شقة ومجوهرات، بعد مروره بضائقة مالية أثناء المضاربة على برامج المنصات الرقمية على شبكة الإنترنت، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث الشيخ زايد، يفيد فيه بحضور محام إلى ديوان القسم وكيلا عن رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات يتضرر من رئيس خزن صيدليات بالشركة يبلغ من العمر 30 عام ؛ لقيامه باختلاس مبلغ مليون جنيه من خزينة الشركة عهدته.

فتم إعداد الأكمنة اللازمة وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية.

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