نادي القضاة بالإسكندرية يدعم قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية

أصدر مجلس إدارة نادي قضاة الاسكندرية اليوم بيانا يدعم ويثمن فيه قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وقد جاء البيان كما يلي "في إطار التحديات التي تمر بها منطقتنا العربية وما صدر من الإدارة الأمريكية بشأن القضية الفلسطينية وكانت مصر هي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه ومبادئ القانون الدولي الإنساني ورفضها لأي مساس بتلك الحقوق سواء عن طريق الاستيطان أو ضم الأرض أو إخلاء تلك الأرض من أصحابها سواء بشكل مؤقت أو دائم.

فان الجمعية العمومية لنادي قضاة الاسكندرية المنعقدة في ٢٠٢٥/١/٣١ تثمن موقف رئيس جمهورية مصر العربية فيما اتخذه من قرارات بشأن تلك الثوابت حفاظا على الأمن القومي المصري الداخلي والخارجي ".

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