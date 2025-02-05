الأربعاء 05 فبراير 2025
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حوادث

انهيار جزئي لعقار من 5 طوابق بمصر القديمة دون خسائر بالأرواح

انهيار جزئى فى عقار
انهيار جزئى فى عقار

شهدت منطقة مصر القديمة، وقوع انهيار جزئى في عقار مكون من 5 طوابق دون خسائر في الأرواح، وفرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كردونا أمنيا بمحيط العقار.

انهيار جزئى فى عقار بمصر القديمة
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بالحادث ويقوم رجال المباحث بسؤال الشهود لبيان ملابسات وظروف الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ فحص العقار لبيان سلامته.

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