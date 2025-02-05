كأس إيطاليا، ميلان يتقدم علي روما بثنائية في الشوط الأول

يتقدم فريق ميلان علي نظيره روما بهدفين مقابل لاشيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم الآن على ملعب سان سيرو، اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس إيطاليا 2024-2025.

وسجل هدفي فري ميلان اللاعب تامي أبراهام في الدقيقتين 16 و42.

تشكيل ميلان ضد روما

تشكيل روما ضد ميلان

وكان ميلان تأهل إلى هذا الدور على حساب فريق ساسولو بالفوز عليه بنتيجة 6-1، بينما وصل روما لنفس الدوري بالفوز على سامبدوريا بنتيجة 4-1.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وروما في كأس إيطاليا 2025

وتبث المباراة عبر شبكة قنوات "أبوظبي الرياضية" مالكة حقوق بث مسابقة كأس إيطاليا 2025.

وتنقل مباراة مباراة ميلان وروما كأس إيطاليا عبر قناة AD Sports Premium 1 المشفرة.

ميلان يتعاقد مع جواو فيليكس

وأعلن نادي ميلان الإيطالي يوم امس الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم البرتغالي جواو فيلكس من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وانضم فيلكس إلى تشيلسي قادما من أتلتيكو مدريد في أغسطس في صفقة مدتها سبع سنوات مقابل 46 مليون جنيه إسترليني (57.16 مليون دولار) لكن اللاعب (25 عاما) لم يشارك كثيرا في فترته الثانية مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنذ انضمامه إلى تشيلسي، شارك فيلكس أساسيا في ثلاث مباريات فقط بالدوري رغم أنه هز الشباك في أول مباراة له مع النادي أمام وولفرهامبتون واندرارز وهو هدفه الوحيد في الدوري هذا الموسم.

وفي ميلان، سيعمل فيلكس مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

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