الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لقمة ميلان وروما في كأس إيطاليا

ميلان
ميلان

أعلن ميلان وروما عن تشكيل فريقهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهم بعد قليل على ملعب سان سيرو، اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس إيطاليا 2024-2025.

وكان ميلان تأهل إلى هذا الدور على حساب فريق ساسولو بالفوز عليه بنتيجة 6-1، بينما وصل روما لنفس الدوري بالفوز على سامبدوريا بنتيجة 4-1. 

تشكيل ميلان ضد روما 

تشكيل روما ضد ميلان

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وروما في كأس إيطاليا 2025

وتبث المباراة عبر شبكة قنوات "أبوظبي الرياضية" مالكة حقوق بث مسابقة كأس إيطاليا 2025.

وتنقل مباراة مباراة ميلان وروما كأس إيطاليا عبر قناة AD Sports Premium 1 المشفرة.

 

ميلان يتعاقد مع جواو فيليكس

وأعلن نادي ميلان  الإيطالي يوم امس الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم البرتغالي جواو فيلكس من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وانضم فيلكس إلى تشيلسي قادما من أتلتيكو مدريد في أغسطس في صفقة مدتها سبع سنوات مقابل 46 مليون جنيه إسترليني (57.16 مليون دولار) لكن اللاعب (25 عاما) لم يشارك كثيرا في فترته الثانية مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنذ انضمامه إلى تشيلسي، شارك فيلكس أساسيا في ثلاث مباريات فقط بالدوري رغم أنه هز الشباك في أول مباراة له مع النادي أمام وولفرهامبتون واندرارز وهو هدفه الوحيد في الدوري هذا الموسم.

وفي ميلان، سيعمل فيلكس مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميلان روما ميلان و روما كأس إيطاليا ساسولو

مواد متعلقة

ميلان الإيطالي يعلن التعاقد مع جواو فيليكس

روما يتأهل لملحق ثمن نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على فرانكفورت (صور)
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بسوهاج

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

مصادر أمريكية تكشف خطة ترامب للضغط على مصر

مدبولي: زيادة مرتقبة في المرتبات والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل

التكييف والثلاجة والغسالة، قرارات حكومية جديدة بشأن كفاءة الأجهزة

الإصابة تصدم علي معلول من جديد وتقرب رحيله عن الأهلي

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 81.3%

طرق جديدة لتقليل فاتورة الكهرباء، نصائح وقرارات حكومية

منوعات

المزيد

"بيتي كالاتور"، أقصر سلم كهربائي يثير سخرية رواد مواقع التواصل (صور)

تركي الفيصل لـ ترامب: الشعب الفلسطيني ليس مهاجرا غير شرعي ليتم ترحيله

لم تحتمل فراقها، أم بريطانية تحتفظ بجثة ابنتها 14 شهرا

ضبط لص سرق 3 كيلو ذهب بعد اختبائه 3 أيام في فتحة تهوية

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر السكر اليوم الأربعاء 5-2-2025 بالأسواق؟

أسعار الذهب فى الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 5-2-2025 (آخر تحديث)

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 5-2-2025

شهادات البنك الأهلي 2025 بأعلى عائد شهري

المزيد

انفوجراف

تقلبات جوية خلال 48 ساعة.. أمطار وأتربة وبرودة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بتحقيق هدف طال انتظاره

تفسير رؤية المانجو الخضراء في المنام وعلاقتها بتحسن الأوضاع المالية

دعاء بين الأذان والإقامة لتفريج الهموم والكروب

المزيد
الجريدة الرسمية