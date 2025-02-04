نابولي يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 23
ترتيب الدوري الإيطالي، يتصدر نابولي قمة ترتيب الدوري الايطالي 2025 بعد الجولة الـ 23 برصيد 54 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان.
ترتيب الدوري الإيطالي
1- نابولي 54 نقطة
2- انتر ميلان 51 نقطة
3- أتالانتا 47 نقطة
4- لاتسيو 42 نقطة
5- يوفنتوس 40 نقطة
6- فيورنتينا 39 نقطة
7- بولونيا 37 نقطة
8- ميلان 35 نقطة
9- روما 31 نقطة
10- أودينيزي 29 نقطة
11- تورينو 27 نقطة
12- جنوى 26 نقطة
13- هيلاس فيرونا 23 نقطة
14- ليتشي 23 نقطة
15- كومو 22 نقطة
16- إمبولي 21 نقطة
17- كالياري 21 نقطة
18- بارما 20 نقطة
19- فينيزيا 16 نقطة
20- مونزا 13 نقطة
جدول ترتيب الدوري الإيطالي
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