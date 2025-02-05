أخبار الفن اليوم: المحكمة تلزم روتانا بتعويض 2 مليون جنيه لشيرين عبد الوهاب.. عارضة أزياء تخطف الأنظار بـ تيشرت الزمالك "ممزق".. و"مسار إجباري" تطرح فيديو كليب "مابقتش أخاف"

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة، وجاءت كالتالي:

قال المحامي، ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، في بيان صحفي له منذ قليل، إن الدائرة الخامسة كلية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بعدم جواز نظر الدعوى رقم 533 التي رفعتها شركة روتانا ضد الفنانة مطالبة بتنفيذ العقد الذي بينهما.

وأشار ياسر قنطوش إلى أن المحكمة قضت بعدم جواز نظر الدعوى في سابقة الفصل فيها بانقضاء العقد للدعوى رقم 601 ق.

وتابع ياسر قنطوش أن المحكمة قضت أيضًا برفض الدعوى رقم 2127 لسنة 17 ق، والتي كانت طالبت فيها بوقف بث الأغانى التالية وهم اللى يقابل حبيبى، بتمنى أنساك، ونحتفل، وحكمت بعدم قبولها وإلزام شركة روتانا بدفع 2 مليون جنيه تعويضا عن منع بث أغانيها وذلك حكم نهائى دون استئناف.





شهدت القاعة الدولية بلازا ٢ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٦، ندوة تحت عنوان "ما الأسئلة الشائعة التي تطرح على الكاتب"، بحضور الكاتب الأذربيجاني رافشان عبد الله أوجلو، وأدارتها الإعلامية إنجي ماهر.





الكاتب الأذربيجاني رافشان عبدالله أوجلو فى معرض الكتاب

افتتحت الإعلامية إنجي ماهر الندوة بالإشارة إلى أن الكاتب رافشان عبدالله أوجلو هو فيلسوف أكثر من كونه كاتبًا، مشيرة إلى أنه مؤلف أكثر من ٣٢ كتابًا، تم ترجمة العديد منها إلى لغات مختلفة حول العالم.

وأضافت ماهر أن الكاتب حصل على العديد من الجوائز، أبرزها جائزة مهرجان الكتب الدولي في أمريكا لعام ٢٠٢٠ عن كتابه "الرجل على القضبان"، مشيرة إلى أن له حاليًا أربعة كتب تُترجم إلى اللغة العربية.

تنطلق فعاليات يوم الحصاد الطلابي للبرنامجين العربي والإنجليزي لقسم الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة تحت رعاية أ.د محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة وأ.د ثريا البدوي عميدة الكلية وبرئاسة وإشراف أ.د شيماء ذو الفقار رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون يومي 11 و12 فبراير الجاري في قاعة المؤتمرات بالكلية.



ويشهد الحصاد الطلابي تكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب القسم وعدد من الخبراء والإعلاميين من بينهم: محمد أبو العلا المخرج بقنوات On، هشام النحراوي المخرج بشبكة قنوات الحياة، هاني سمير المخرج بقناة الوثائقية، علي السطوحي مخرج أفلام تسجيلية، عمر عبد الناصر مدير الموبايل ستوديو التابع لقناة القاهرة الإخبارية، الصحفي محمد زيدان، الصحفي إمام أحمد إمام، الصحفي محمد البرمي، الإعلامية ليلى محمد مغاوري المذيعة بالقناة الأولى - التليفزيون المصري.

زار السياسي الفلسطيني جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ومستشار الأمن القومي الفلسطيني السابق مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو، وفي أثناء الزيارة أدلى بحديث لقناة النيل للأخبار أجرته الإعلامية أمل نعمان.



وقد نقلت وكالة رويترز أجزاء من الحوار كما أبرزت الوكالة دعوة جبريل لبناء جبهة فلسطينية موحدة، والدعوة لعقد قمة عربية في أقرب وقت.



احتضنت "قاعة فكر وإبداع"؛ بختام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 ندوة خاصة لمناقشة "الأعمال الشعرية الكاملة"؛ للشاعر الراحل أشرف عامر؛ أدارها الدكتور أيمن عامر، وشهدت حضور عدد من المثقفين والفنانين الذين شاركوا في الحديث عن مسيرته الإبداعية والإنسانية، ومن بينهم الفنان طارق الدسوقي، الناقد الدكتور طارق نعمان، والشاعر الدكتور مسعود شومان.

استهل الدكتور أيمن عامر؛ حديثه؛ عن الشاعر الراحل، مؤكدًا أن أشرف عامر؛ لم يكن مجرد شاعر، بل كان شخصية متعددة الأوجه، تمامًا كما في المسرحية الشهيرة "ست شخصيات تبحث عن مؤلف"؛ للكاتب الإيطالي لويجي برانديللو؛ فقد كان في داخله ابن المدينة وابن الريف، الطالب الثوري الغاضب، الراشد الحزبي، والصحفي المخضرم، حيث تقلد منصب رئيس التحرير في عدد من الجرائد المصرية؛ وأن المجموعة الشعرية التي تُناقش اليوم جاءت بعد وفاته، وكأنها سيرة ذاتية تمتزج بين الإبداع والحياة.

تصدر تيشرت نادي الزمالك، تريند الفيس بوك، وذلك بعد ظهوره ضمن تصميمات مجموعة أزياء حملت عنوان "ذا شيل" The Shell للمصممة الألمانية مارى لودر، في عرضها بأسبوع الموضة ببرلين لخريف وشتاء 2025



وظهرت إحدى العارضات مرتدية تيشيرت يحمل شعار نادي الزمالك ولونه المميز الأبيض بخطين باللون الأحمر، بكمين وتصميم ممزق من أسفل الإبطين.



حلت الفنانة نورهان كضيفة على برنامج «ورقة بيضا» مع الإعلامية يمني بدراوي على شاشة قناة النهار، والذي تحدثت خلاله عن بداية دخولها الفن، وكشفت عن رحلة علاجها ومرضها في الفترة الأخيرة، وتفاصيل خاصة بعلاقتها بنجلها الوحيد خاصة بعد تجربة الإنفصال من زوجها.



وعن بداية دخولها الوسط الفني قالت الفنانة نورهان، «كنت وحيدة والدي ووالدتي، وحصلت على الاهتمام، ودخلت مدرسة الراهبات التي ساعدتني كثيرًا في تكوين شخصيتي وحبي للفن، ومن صغري كنت أحب الفن، ولكن أهلي كانوا يخشون علي من الفشل وطلبوا مني التركيز في الدراسة فقط، وعندما بدأت التمثيل كانا معي، حتي دخلت الجامعة كانت أمي بجواري في كل أيام التصوير».

طرحت فرقة "مسار إجباري" فيديو كليب أغنية "مابقتش أخاف" من إخراج كريم علي وإنتاج محمد سلامة، شركة "ذا يلو في للإنتاج".



وتظهر في الفيديو الفرقة بنفسها حيث يجسد الكليب صراعهم الشخصي مع الخوف، ليس فقط في موسيقاهم بل في الحياة ككل.

شهدت قاعة العرض، الندوة الأخيرة ضمن محور "مصريات" في معرض القاهرة الدولي للكتاب، لمناقشة كتاب "التعاويذ السحرية الشافية من الأمراض في مصر القديمة"، حيث ناقشت الدكتورة ليلى ممدوح عزام أستاذة الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة حلوان مضمون كتابها الذي يسلط الضوء على إحدى الوسائل العلاجية في مصر القديمة الخاصة باستخدام التعاويذ السحرية في الشفاء من الأمراض، وأدار الندوة الباحث محمود أنور.



في مستهل الندوة أوضح أنور أهمية الكتاب الذي يعنى بدراسة استخدام قدماء المصريين التعاويذ السحرية الشافية من الأمراض في عصر الدولة الحديثة اعتمادا على مصادر كالبرديات والشقف وقد تناول الكتاب مفهوم السحر والمرض والتعويذة والمعبودات الشافية وممارسو العلاج.

دقائق قليلة ويُسدل الستار على فعاليات الدورة الــ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 وسط حضور جماهيري كبير من عشاق القراءة بكل جنسيات العالم.

وقام الناشرون المشاركون في هذه الدورة بتوديع فعاليات المعرض الذى شهد إقبالا جماهيريا طوال أيام المعرض الممتدة في الفترة من 23 يناير وحتى اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025.

وبدأت أجواء معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الأخير تشُع بالاحتفاء بهذه الدورة المتميزة وبدأت بوابات وأجنحة القاهرة الدولي للكتاب استقبال الآلاف من الزوار ينتمو إلى جميع الفئات من جميع الجنسيات، وجاءت النساء والأطفال في مقدمة زوار آخر أيام القاهرة الدولى للكتاب.



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