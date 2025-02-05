قبل ساعات من انتهائه، كيف تشتري إصدارات بأسعار مخفضة من معرض الكتاب 2025؟

بدأ العد التنازلي لإسدال الستار على فعاليات الدورة 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث سيغلق المعرض أبوابه وانتهاء دورته الحالية اليوم الأربعاء.

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ورصدت «فيتو» خلال جولتها اليومية بمعرض الكتاب أن أكثر الزائرين يبحثون دومًا عن أسعار الكتب المخفضة في المعرض والتي تكون في متناول اليد دون أن ترهق ميزانيتهم... ونستعرض بالسطور التالية أبرزها:

إصدارات مخفضة فى معرض الكتاب

من أولي الأماكن التي يمكن أن تقتني منها كتابا بسعر اقتصادي إصدارات قطاعات وزارة الثقافة على رأسها؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب، وإصدارات المجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي للترجمة وصندوق التنمية الثقافية، حيث تكون كتب القطاعات مدعومة من الدولة وأسعارها مناسبة للمواطن.

كما أن الهيئة المصرية العامة للكتاب أيضا من خلال مبادرة ثقافتك كتابك توفر كتبا بأسعار مخفضة جدا تتراوح أسعارها ما بين جنيه وخمسة جنيهات، و10 جنيهات.

سور الأزبكية ومباردة المليون كتاب

كما يمكن أيضا لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب الباحثين عن أسعار مناسبة التوجه إلى جناح سور الأزبكية الموجود في قاعة 4 من المعرض، حيث يشارك عشرات العارضين في المعرض هذا العام، وتتوافر فيه الكتب بأسعار مخفضة كما هو معروف عن سور الأزبكية؛ حيث توجد كتب متنوعة وبأسعار ما بين 2 جنيه وثلاثة جنيهات و5 جنيهات و10 و20 جنيها.

ويبقي على من يرتادون معرض القاهرة الدولي للكتاب أن يستغلوا العروض التي تقدمها دور النشر الخاصة، حيث نجد معظم دور النشر تقدم خصومات متفاوتة حسب نوعية الكتاب ومؤلفه فقد نجد خصومات 20 بالمئة وخصومات 30 بالمئة وأحيانا تصل إلى 50 و70 بالمئة في بعض دور النشر.

معرض الكتاب 2025

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير ا وحتى 5 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

مواعيد معرض الكتاب 2025

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة إستراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

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