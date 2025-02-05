الأربعاء 05 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

حضور جماهيري كبير قبل لحظات من ختام الدورة 56 من معرض الكتاب (صور)

معرض الكتاب.فيتو
معرض الكتاب.فيتو

دقائق قليلة ويُسدل الستار على  فعاليات الدورة الــ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025  وسط حضور جماهيري كبير من عشاق القراءة بكل جنسيات العالم.

وقام الناشرون المشاركون في هذه الدورة بتوديع فعاليات المعرض الذى شهد إقبالا جماهيريا طوال أيام المعرض الممتدة في الفترة من 23 يناير وحتى اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025.

وبدأت أجواء معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الأخير تشُع بالاحتفاء بهذه الدورة المتميزة وبدأت بوابات وأجنحة القاهرة الدولي للكتاب استقبال الآلاف من الزوار ينتمو إلى جميع الفئات من جميع الجنسيات، وجاءت النساء والأطفال في مقدمة زوار آخر أيام  القاهرة الدولى للكتاب.


وشارك في الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025 أكثر من 250 متطوعا من الشباب، قاموا على مدار أيام معرض بمساعدة زوار المعرض من مختلف الفئات العمرية بالوصول إلى مبتغاهم ودور النشر الباحثين عنها في المعرض.

 

ويختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 فعالياته مساء اليوم الأربعاء توافد نحو 5 ملايين ونصف المليون زائر من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، ولاقى نجاحًا كبيرًا هذا العام.

معرض الكتاب 2025

واستضاف مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس فعاليات المعرض المتنوعة ما بين ندوات ثقافية وأنشطة ترفيهية، وذلك في ظل تواجد أمني مكثف، وحرصت الأسر المصرية على اصطحاب أطفالها إلى المعرض، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشباب للاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الثقافة والمعرفة والاستمتاع بالأنشطة التي تُقدّم ضمن فعاليات المعرض، التي شملت عروضًا ترفيهية وفنية مختلفة.

وأقيمت فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الماضي وحتى 5 فبراير الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وحلت سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

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