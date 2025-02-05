الأربعاء 05 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

عارضة أزياء تخطف الأنظار بـ تيشرت الزمالك "ممزق" في أسبوع الموضة ببرلين

عارضة أزياء في برلين
عارضة أزياء في برلين

تصدر تيشرت نادي الزمالك، تريند الفيس بوك، وذلك بعد ظهوره ضمن تصميمات مجموعة أزياء حملت عنوان "ذا شيل" The Shell للمصممة الألمانية مارى لودر، في عرضها بأسبوع الموضة ببرلين لخريف وشتاء 2025

 

وظهرت إحدى العارضات مرتدية تيشيرت يحمل شعار نادي الزمالك ولونه المميز الأبيض بخطين باللون الأحمر، بكمين وتصميم ممزق من أسفل الإبطين. 
 

في هذا السياق، تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، حيث تفاعل الكثير من محبي الزمالك، مع هذه الصورة، لعرضها في أكبر معارض الأزياء في برلين، بينما شكك آخرون في هذه الصورة، مؤكدين أنها لم تكن صورة حقيقة.

 

وأثارت مجموعة الأزياء الجدل خلال أسبوع الموضة ببرلين، وذلك بسبب أحد التصميمات التي حملت عبارة بالإنجليزية تقول "الرجال عادوا وبقوة"، فوفقًا لموقع "Dazed digital" سار عارض أزياء ضخم البنية، مفتول العضلات، بنظرة حادة وواثقة على المدرج مرتديًا هذا "التي شيرت" الضيق الأبيض، ما أثار موجة من التفاعل بين الحضور وضجة على منصة العرض.

 

 

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