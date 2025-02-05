الصفقة تقترب، القصة الكاملة لمفاوضات الزمالك مع عادل بولبينة

تشهد مفاوضات نادي الزمالك مع نادي بارادو الجزائري تطورًا مهمًا بشأن انتقال لاعب الوسط عادل بولبينة إلى الفريق الأبيض، حيث باتت الصفقة قريبة من الحسم، في انتظار الرد النهائي من نادي بارادو مساء اليوم، بعد سلسلة من المفاوضات المستمرة، قدم الزمالك ثلاثة عروض لإقناع إدارة بارادو بالموافقة على بيع اللاعب.

العرض الأول الذي قدمه الزمالك كان بقيمة 1.5 مليون دولار، إلا أن إدارة بارادو رفضت هذا العرض باعتباره أقل من المتوقع، ثم جاء العرض الثاني بقيمة 2 مليون دولار، وهو ما زال لم يلقَ الموافقة المطلوبة، في العرض الثالث، عرض الزمالك أكثر من 2 مليون دولار، مما جعله العرض الأكثر جاذبية حتى الآن. ولكن، لم يلقَ هذا العرض أيضًا موافقة نهائية من إدارة بارادو، التي كانت قد طلبت مبلغ 3 ملايين دولار مقابل بيع اللاعب.

في المقابل، وبعد هذه المفاوضات، قدم مسئولو الزمالك عرضهم الأخير، والذي تخطى حاجز الـ2 مليون دولار، مع إضافة بند يتضمن نسبة من قيمة إعادة بيع اللاعب في حال انتقاله إلى نادٍ آخر في المستقبل، هذا البند كان محاولة من الزمالك لضمان استفادة مالية مستقبلية في حال بيع اللاعب مرة أخرى، مما قد يكون مغريًا لنادي بارادو الذي يولي اهتمامًا بمستقبل الصفقة.

ويعد بولبينة من اللاعبين الذين يراقبهم الزمالك عن كثب نظرًا لإمكانياته الكبيرة في خط الوسط، إذ يتمتع بقدرة على التحكم في إيقاع اللعب وتوزيع الكرات بشكل مميز، وبالتالي، فإن إتمام هذه الصفقة سيكون إضافة قوية للزمالك في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل احتياج الفريق للاعبين أصحاب مستوى عالٍ لتعزيز وسط الملعب.

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