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ثقافة وفنون

فيلم 6 أيام يحصد نصف مليون جنيه في إيرادات الثلاثاء

أحمد مالك وايه سماحة
أحمد مالك وايه سماحة

يعرض في الوقت الحالي فيلم 6 أيام للفنان أحمد مالك بدور العرض السينمائي، ويحقق أرقاما جيدة في شباك التذاكر. 

إيرادات فيلم 6 أيام 

وحقق فيلم 6 أيام للفنان أحمد مالك إيرادات بلغت 512,602 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الثلاثاء بدور العرض السينمائي ليحتل المرتبة الثانية.

وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟.

الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن السؤال “هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟”.

أبطال فيلم ٦ أيام 

 فيلم ٦ أيام  بطولة أحمد مالك وآية سماحة، ومن تأليف وائل حمدي ومن إخراج كريم شعبان وإنتاج  هاني نجيب وأحمد فهمي.

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