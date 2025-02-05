"مسار إجباري" تطرح فيديو كليب "مابقتش أخاف"

طرحت فرقة "مسار إجباري" فيديو كليب أغنية "مابقتش أخاف" من إخراج كريم علي وإنتاج محمد سلامة، شركة "ذا يلو في للإنتاج".

وتظهر في الفيديو الفرقة بنفسها حيث يجسد الكليب صراعهم الشخصي مع الخوف، ليس فقط في موسيقاهم بل في الحياة ككل.

تمثل هذه الأغنية تتويجًا لتشكيلة ناجحة من 11 أغنية فريدة من نوعها، حيث أعادت الفرقة إحياء صوتها المميز بأغاني تشبه كلاسيكياتهم التي أحبها الجمهور، بالإضافة إلى تجربة اتجاهات موسيقية جديدة، بمزج موسيقى الروك مع إيقاعات الديسكو وحتى دمج عينات من الموسيقى الشعبية، تدفع فرقة مسار إجباري مرة أخرى حدودها الفنية إلى مستوى جديد لتقدم تجربة موسيقية جديدة لمعجبيها.

وبهذا تكون الفرقة قد طرحت كل أغنيات ألبومها الأخير "مابقتش أخاف"، ويرافق الألبوم فيلم وثائقي قادم يحمل نفس الاسم، من إخراج أمير الشناوي، يقدم الفيلم نظرة مقربة على خطوات وطريقة صناعة الفرقة لموسيقاها وعلى الصراعات والانتصارات الشخصية التي ساهمت في تطورها لشكلها الحالي.

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