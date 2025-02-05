جبريل الرجوب يزور ماسبيرو ووكالة رويترز تبرز حديثه للنيل للأخبار

زار السياسي الفلسطيني جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ومستشار الأمن القومي الفلسطيني السابق مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو، وفي أثناء الزيارة أدلى بحديث لقناة النيل للأخبار أجرته الإعلامية أمل نعمان.

وقد نقلت وكالة رويترز أجزاء من الحوار كما أبرزت الوكالة دعوة جبريل لبناء جبهة فلسطينية موحدة، والدعوة لعقد قمة عربية في أقرب وقت.



وعقب اللقاء استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الضيف الفلسطيني، حيث أكد رئيس الهيئة علي موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، وتأكيد الرئيس السيسي على رفض التهجير، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، والعيش في أمان.



وقال الرجوب: إن فلسطين لا يمكنها أن تنسي دور مصر التاريخي والدائم تجاه الشعب الفلسطيني، ونحن نثمن دور القيادة السياسية المصرية إقليميًا ودوليًا من أجل وحدة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.

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