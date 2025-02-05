التحقيق مع موظف بتهمة اختلاس مليون جنيه في الشيخ زايد

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة التحقيق مع موظف بإحدى شركات المقاولات الكبرى، متهم باختلاس مبلغ مالي من الشركة التي يعمل بها بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وذلك عقب أن تم القبض عليه واعترف المتهم بصحة الاتهام المنسوب إليه، وخسارته النقود في تطبيق خاص بالمراهنات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد اتهام موظف بشركة بالاستيلاء على ما يقرب من مليون جنيه من عهدته، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم القبض على المتهم وبمواجهته أقر بصحة الاتهام، وارتكاب الواقعة وخسارته النقود في تطبيقات المراهنات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد عدة أكمنة أسفرت بضبط المتهم بالشيخ زايد.

تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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