كانت أمانة وما وصلهاش، المطرب مسلم يتهم صاحب شركة إنتاج بالاستيلاء على 9 آلاف دولار

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات واقعة اتهام المطرب مسلم، لصاحب شركة إنتاج فني بالاستيلاء على 9 آلاف دولار، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات.

وفي محضر رسمي حرر المطرب مسلم، في قسم شرطة الجيزة، ضد صاحب شركة إنتاج فني يتهمه فيه بالاستيلاء على 9 آلاف دولار.

واتهم المطرب في المحضر صاحب شركة إنتاج فني بالاستيلاء على 9 آلاف دولار أعطاها له المخرج لتوصيلها إلى شقيق المطرب مقابل تعاون فني بينهما لكنه استولى عليها.



تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من العميد عمرو حجازي، مدير قطاع الغرب، بتلقي المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، إخطارا مفاده حضور محامي وكيل عن المطرب مسلم وتحريرها محضر ضد صاحب شركة إنتاج فني لقيامه بالاستيلاء على 9 آلاف دولار أعطاها له المخرج لتوصيلها إلى شقيق المطرب مقابل تعاون فني بينهما لكنه استولى عليها.

وتم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



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