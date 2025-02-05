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توقيع أطول عقوبة على مواطن أمريكي بسبب إساءة معاملة الحيوانات

كلب، فيتو
كلب، فيتو

قضت محكمة أمريكية على مواطن من ولاية جورجيا يدعى فينسنت باريل بالسجن لمدة 475 عاما بتهمة تنظيم معارك للكلاب ومعاملة الحيوانات بوحشية.

أطول عقوبة سجن في قضية إساءة معاملة الحيوانات

وذكرت  قناة NBC News أن  المدعية العامة المختصة بجرائم الحيوانات جيسيكا روك أعلنت أن هذه هي أطول مدة حكم تتعلق بجرائم قتال الكلاب.

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إجراءات وشروط ترخيص الكلاب وما هي العقوبة المتوقعة على المخالفين


وتمت إثارة القضية الجنائية بهذا الشأن في عام 2022، عندما أبلغ موظف خدمة نقل الطرود الشرطة أنه لاحظ في أثناء نقل طرد إلى أحد المنازل بالقرب من أتلانتا وجود عدة كلاب مربوطة بالسلاسل. 

وبعد ذلك أجرت الشرطة عملية تفتيش فوجدت 107 كلاب من نوع (بيت بول). ووفقا لبيان النيابة العامة، كانت بعض الكلاب تعاني من الهزال.

إساءة معاملة الحيوانات 

وتم القبض على فينسنت باريل في يوم التفتيش، وعثرت الشرطة على أدلة تثبت أن هذه الكلاب كانت تُستخدم في القتال. 

وتم نقل جميع الكلاب إلى مؤسسة مساعدة الحيوانات. وأثبت الأطباء البيطريون أن بعض الكلاب كانت تعاني من ندوب ناتجة عن القتال وفقدان أجزاء من أسنانها.

وأدانت المحكمة العليا الأمريكية فينسنت باريل بالسجن لمدة 475 عاما بناء على قرار هيئة المحلفين. وتمت إدانة المتهم بناء على 93 تهمة تتعلق بتنظيم معارك للكلاب و10 تهم تتعلق بالقسوة على الحيوانات.

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إساءة معاملة الحيوانات ولاية جورجيا معارك للكلاب جرائم الحيوانات بيت بول

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