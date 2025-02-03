الثلاثاء 04 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلم يتصدر تريند اليوتيوب بـ "مش قادر انسى "فيديو"

مسلم
مسلم

تصدر المطرب الشاب مسلم،  تريند اليوتيوب، في الساعات الماضية بأغنيته الجديدة “مش قادر”، الذى طرحها عبر قناته الرسمية.

وحققت الأغنية ما يقرب من نصف مليون مشاهدة، بعد طرحها بـ أربعة أيام، والتي ترصدت الترتيب الرابع في اليوتيوب.

أغنية مش قادر أنسى 

الأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان كريم نيازى، وتوزيع موسيقى، عمرو الخضرى.
ويقدم مسلم فى أغنية "مش قادر انسى" الطابع الدرامى، ويعبر فيها عن حزنه الشديد بعد ابتعاد حبيبه عنه، وشوقه إليه، وهى السادسة من ألبومه الجديد.

وتقول كلمات "مش قادر انسى":

ماحكيتش لحد
مامشيش.. زعلان
شوف حالي ازاي
ع الناس.. صعبان
اصعب احساس
تصعب ع الناس
واللي استنيته يمد ايديه مبقتش بتفرقلُه
كل ما اشوف حد
بلاقيك.. في عينيه
والخوف مـ الجاي
ازاي.. هدارية
لا عرفت انساك
ولا عشت معاك
وبقيت بشتاق للي انت بقيت مش ممكن تشتاقله

مش قادر انسى
ولا شوفت النسيان من بعيد
الدنيا لسة
واقفة ومفيش بعدك جديد
كل اللي عارفه.. ان الحياة دي ماتساويش
طول ما انت لسة.. مارجعتليش

 

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المطرب الشاب مسلم الماضية اغنيته الجديدة مش قادر اليوتيوب يوتيوب

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