مش قادر انسى، مسلم يطرح أغنيته الجديدة (فيديو)

طرح المطرب مسلم عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وجميع المنصات الرقمية، أغنيته الجديدة "مش قادر انسى".

أغنية مش قادر أنسى

الأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان كريم نيازى، وتوزيع موسيقى، عمرو الخضرى.

و يقدم مسلم فى أغنية "مش قادر انسى" الطابع الدرامى، ويعبر فيها عن حزنه الشديد بعد ابتعاد حبيبه عنه، وشوقه إليه، وهى السادسة من ألبومه الجديد.

وتقول كلمات "مش قادر انسى":

ماحكيتش لحد

مامشيش.. زعلان

شوف حالي ازاي

ع الناس.. صعبان

اصعب احساس

تصعب ع الناس

واللي استنيته يمد ايديه مبقتش بتفرقلُه

كل ما اشوف حد

بلاقيك.. في عينيه

والخوف مـ الجاي

ازاي.. هدارية

لا عرفت انساك

ولا عشت معاك

وبقيت بشتاق للي انت بقيت مش ممكن تشتاقله

مش قادر انسى

ولا شوفت النسيان من بعيد

الدنيا لسة

واقفة ومفيش بعدك جديد

كل اللي عارفه.. ان الحياة دي ماتساويش

طول ما انت لسة.. مارجعتليش

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