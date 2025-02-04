المنير في فن التصوير، كتاب جديد لـ حسام شاكر في معرض القاهرة

أصدر الدكتور حسام شاكر عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام، ومدير المركز الإعلامي بجامعة الأزهر كتابًا جديدًا تحت عنوان “المنير في فن التصوير” يرصد فيه رحلة التصوير الفوتوغرافي من بدايته حتى العصر الحديث، حيث يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته السادسة والخمسين.

كتاب المنير في فن التصوير

ويحتوي الكتاب على معلومات حول التطور الزمنى والعملي للتصوير التقليدي مرورًا بالتصوير الرقمي، والتطورات التكنولوجية، والتقنيات الفوتوغرافية، وأنواع الكاميرات، ومجالات التصوير، وأنواع الصور، وقواعد التقاطها، وزوايا التصوير. كما تطرق الكتاب إلى الصفات الواجب توافرها في الراغبين بالعمل في التصوير الصحفي، والارشادات الخاصة للتصوير في مناطق الصراعات والحروب، وطرق الحماية منها، وتناول حقوق الملكية الفكرية للصور، وطرق حفظ هذه الحقوق، مبرهنًا بالقصة الشهيرة لـ(سيلفي القرد) التي ضجت بها المحاكم لعدة سنوات.

كما استعرض المؤلف صور الوهم البصري وأنواعها، واستخدامات الذكاء الإصطناعى فى التصوير الذي يؤدي دورًا مهمًا ومؤثرًا بالاستفادة من خوارزميات التعلم العميق ومحاكاتها بالواقع ومخاطر هذا التزييف العميق والطرق التي يجب علينا اتباعها للتحقق من هذه الصور المولدة بالذكاء الاصطناعى والأضرار التى يمكن أن تترتب عليها

ثم تجول الكتاب ملقيًا الضوء على صحافة (الدرونز) وأهم انواع طائرات الدرونز وايجابيات وسلبيات العمل بهذه الطائرات، وموقف القانون المصري من طائرات (الدرونز) واستخداماتها، والأخلاقيات الواجب اتباعها عند تصوير الإنسان والحيوان.

يذكر أنه قدم للكتاب، مجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، ورئيس قسم التصوير بالشروق، وضبطه لغويا ياسر الشرقاوي.

وجاء تصميم الغلاف لسامح مهنا، ويأتي الكتاب في نحو ٢٠٠ صفحة ويعد امتدادًا للمؤلفات السابقة التي قام بها الدكتور حسام شاكر في تخصص الصحافة والإعلام.

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