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غدًا، افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية للأفلام،فيتو

تُفتتح غدًا الأربعاء فعاليات الدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، والتي تستمر حتى 11 فبراير، تحت رئاسة المخرجة هالة جلال.

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موعد إقامة حفل الافتتاح 

يقام حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام في الساعة السابعة مساءً، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، إلى جانب نخبة من نجوم وصُنّاع السينما، من بينهم عمرو يوسف، رانيا يوسف، سلوى محمد علي، محمد حاتم،اميرة فتحي، هالة خليل، وساندرا نشأت، إضافة إلى جانب عدد من السينمائين المصريين والعرب. 

 

مميزات الدورة ال 26 للمهرجان 

وفي تصريحاتها قبل انطلاق المهرجان، أكدت المخرجة هالة جلال أن هذه الدورة تتميز بتنوع الأفلام المشاركة والأنشطة المصاحبة، مشيرة إلى أن المهرجان يسعى لتقديم أعمال سينمائية تناقش قضايا المجتمع بأسلوب فني راقٍ، كما يوفر منصة للمواهب الجديدة لعرض إبداعاتهم أمام جمهور واسع. 

 

فيلم حفل الافتتاح  

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام عرض الفيلم المصري "ثريا"، وهو فيلم درامي مستوحى من أحداث حقيقية، يتناول قصة فتاة تعيش في قرية نائية، تواجه تحديات صعبة بعد إصابة شقيقها بمرض نادر، بينما تتوالى جرائم قتل الفتيات في قريتها على يد عصابات مجهولة. 

الفيلم من إخراج أحمد بدر كرم، في أول تجربة سينمائية طويلة له، ويبرز قضايا مجتمعية مثل الجهل والخوف والاستغلال، من خلال حبكة مشوقة تجمع بين الدراما والتشويق. 

 

إقامة مجموعة متنوعة من الأفلام 

 يقدم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام على مدار أسبوع مجموعة متنوعة من الأفلام التسجيلية والقصيرة، إلى جانب ورش عمل وجلسات نقاشية بحضور نخبة من النقاد والمخرجين والمهتمين بصناعة السينما. كما يشمل المهرجان عروضًا خاصة لأفلام وثائقية وأفلام رسوم متحركة قصيرة، تتناول موضوعات إنسانية وثقافية واجتماعية. 

 

نبدة عن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة 

 

يذكر أن المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا، ويُعد مهرجان الإسماعيلية الدولي، الذي انطلقت أولى دوراته عام 1991، واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يتميز بتركيزه على الأفلام التسجيلية والقصيرة، مما يجعله منصة بارزة للأعمال ذات الطابع الفني المتميز، وداعمًا رئيسيًا للمواهب الجديدة في مجال السينما.
 

 

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