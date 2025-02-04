نجاح أطباء الرعاية الصحية بالإسماعيلية في زراعة 31 قوقعة أذن (صور)

️تمكن أطباء مجمع الإسماعيلية الطبي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، من إجراء 31 عملية زراعة قوقعة أذن، في إطار جهود الهيئــة لتقديم خـدمات صحيـة متطورة للمواطنين، حيث تتحمل الدولة تكلفة العمليات بالكامل، والتي تصل إلى مليون جنيه لكل عملية.

فريق طبي متميز بوحدة زراعة القوقعة

وتضم وحدة زراعة القوقعة بمجمع الإسماعيلية الطبي فريقًا طبيًا متميزًا، يتكون من استشاريين وأخصائيين في مجالات الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات، مما يضمن تقديم رعاية طبية متكاملة للمرضى، وقد تم إجراء عمليات زراعة القوقعة باستخدام تقنيات حديثة.

جانب من العمليات،فيتو

مجريات عملية زراعة القوقعة

تتضمن عملية زراعة القوقعة تركيب جهاز إلكتروني داخل الأذن الداخلية، مما يساعد الأشخاص الذين يعانون من فقدان شديد في السمع على استعادة قدرتهم على السمع. وتستغرق العملية عادةً من ساعة إلى ساعتين تحت التخدير العام.

جانب من العمليات،فيتو

جانب من العمليات،فيتو

إجراء فحوصات شاملة للحالات

بالإضافة إلى ذلك، تخضع الحالات لفحوصات شاملة وجلسات تأهيل قبل وبعد العملية داخل مجمع الإسماعيلية الطبي لضمان تحقيق أفضل النتائج،حيث يتم تقييم المرضى من قبل فريق طبي متخصص لتحديد مدى ملاءمتهم للعملية.

مجمع الإسماعيلية الطبي،فيتو

مجمع الإسماعيلية الطبي،فيتو

تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

يسعى فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للعديد من الأسر.

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