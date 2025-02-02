الأحد 02 فبراير 2025
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تعرف على لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة بمهرجان الإسماعيلية (صور)

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية،فيتو

أعلن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة في دورته الـ26، والتي تُقام في الفترة من 5 إلى 11 فبراير الجاري.

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رئيس لجنة الحكم بمسابقة الأفلام الطويلة 

يرأس اللجنة  بمهرجان الإسماعيلية، جان ماري تينو من الكاميرون، وهو مخرج أفلام تسجيلية مرموق، قدم على مدى خمسة وثلاثين عامًا مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تناولت القضايا الاجتماعية في أفريقيا خلال الحقبتين الاستعمارية وما بعدها.

أعضاء لجنة التحكيم،فيتو
أعضاء لجنة التحكيم،فيتو

ويتميز بأسلوبه الشخصي في معالجة قضايا العرق والهوية والتاريخ الأفريقي، ونال إنتاجه تقديرًا عالميًا في أبرز المهرجانات السينمائية، من برلين إلى تورونتو، كما حظي بمكانة أكاديمية مرموقة تُوجت بعضويته في لجنة الأوسكار للأفلام الوثائقية عام 2017.

 

أعضاء لجنة حكم الأفلام الطويلة 

وتضم اللجنة في عضويتها نادين صليب من مصر، وهي مخرجة تمتلك خبرة تتجاوز ستة عشر عامًا في مجال السينما. حققت نجاحًا كبيرًا مع فيلمها الوثائقي الطويل الأول "أم غايب"، الذي حصد جوائز عالمية، وتعمل حاليًا على تطوير فيلمها الروائي الطويل الأول "الأرض البعيدة"، إلى جانب التدريس في عدة مؤسسات تعليمية. 

أعضاء لجنة التحكيم،فيتو
أعضاء لجنة التحكيم،فيتو

باقى أعضاء لجنة التحكيم 

كما يشارك في اللجنة رودريجو برن من البرازيل، وهو منتج ومبرمج أفلام مقيم في مصر، والمؤسس المشارك لمنصة الأفلام المستقلة "قبلة في الصحراء"، وهي تجمع مقره القاهرة مكرّس لدعم صانعي الأفلام الناشئين. منذ عام 2024، يشغل رودريجو منصب مدير الاتصال في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.  

تستند مساعيه الأكاديمية والمهنية إلى تركيزه العميق على نماذج الإنتاج والمناهج التربوية المتجذرة في واقع دول الجنوب العالمي، وهو أيضًا عضو هيئة التدريس في برنامج الأفلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وباحث دكتوراه في جامعة أمستردام. 

أعضاء لجنة التحكيم،فيتو
أعضاء لجنة التحكيم،فيتو

يذكر أن المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا، ويُعد مهرجان الإسماعيلية الدولي، الذي انطلقت أولى دوراته عام 1991، واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يتميز بتركيزه على الأفلام التسجيلية والقصيرة، مما يجعله منصة بارزة للأعمال ذات الطابع الفني المتميز، وداعمًا رئيسيًا للمواهب الجديدة في مجال السينما.
 

 

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