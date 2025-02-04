الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

هالة جلال: شاشات عرض للأفلام المشاركة بمهرجان الإسماعيلية بالشوارع

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية، فيتو

أعلنت المخرجة هالة جلال رئيسة مهرجان الدورة ال26 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام، أن عروض الأفلام المشاركة لن يقتصر على قاعات العروض المغلقة، بل ستمتد إلى شوارع الإسماعيلية، من خلال عروض تُقام في مناطق مختلفة مثل مراكز القنطرة غرب وفايد. 
 

محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات تنفيذ النسخة الرابعة من سوق اليوم الواحد (صور) 

مهرجان الإسماعيلية للأفلام يعلن أسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة النجوم الجديدة (صور)

تعزيز تفاعل جمهور المهرجان 

وأضافت إنه سوف يتم  تنظيم زيارات لأهم معالم المحافظة، بهدف تعزيز التفاعل بين المهرجان والجمهور المحلي، وتشجيع أهالي الإسماعيلية على المشاركة في الفعاليات والانخراط في عالم السينما.
 

استعدادات محافظة الإسماعيلية لانطلاق فعاليات الدورة 26 للمهرجان 

 

و تستعد محافظة الإسماعيلية لاستقبال الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، والتي تقام في الفترة من 5 إلى 11 فبراير 2025، تحت رعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وبرئاسة المخرجة هالة جلال، وذلك تحت شعار دعم المواهب الجديدة والانفتاح على العالم.
 

أكدت المخرجة هالة جلال، رئيسة المهرجان، أن الدورة الحالية تهدف إلى تسليط الضوء على المواهب السينمائية الصاعدة، ودعم الأفلام المستقلة والتجريبية، التي تحمل أفكارًا جديدة وتطرح قضايا معاصرة بطرق مبتكرة. 

 

وأضافت "مهرجان الإسماعيلية ليس مجرد تظاهرة سينمائية، بل هو مساحة للحوار والتفاعل بين الأجيال المختلفة من صناع السينما، نحن نسعى إلى تقديم تجارب سينمائية تعكس التنوع الثقافي والفني، ونوفر منصة للمواهب الجديدة كي تُسمع أصواتها ويتمكنوا من التعبير بحرية وإبداع".

 

وأشارت جلال إلى أن المهرجان يهدف أيضًا إلى تعزيز العلاقات السينمائية بين مصر والعالم، من خلال استضافة صناع أفلام من مختلف القارات، وتنظيم جلسات نقاشية وورش عمل تسهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين السينمائيين.
 

يقدم المهرجان هذا العام برنامجًا سينمائيًا غنيًا، يضم مسابقات للأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة، والأفلام الروائية القصيرة، وأفلام التحريك، بالإضافة إلى عروض خاصة وبرامج موازية تسلط الضوء على تجارب سينمائية فريدة من نوعها.

 

كما يخصص المهرجان هذا العام مساحة واسعة للندوات وورش العمل، التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب في مجالات الإخراج، والتصوير، والمونتاج، والإنتاج، حيث سيشرف على هذه الورش خبراء ومخرجون عالميون.

 

وأكدت جلال أن ملتقى الإسماعيلية يعد أحد أبرز الفعاليات المصاحبة للمهرجان، حيث يوفر فرصة للمخرجين والمنتجين الشباب لعرض مشروعاتهم السينمائية والحصول على دعم إنتاجي من جهات مختلفة، ويهدف الملتقى إلى تشجيع الإنتاج السينمائي، وتوفير فرص حقيقية للمواهب الجديدة لتنفيذ مشاريعهم وتحقيق أحلامهم في صناعة السينما.
 

يطمح مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة مع مرور 25 عامًا على انطلاقه، هذا العام إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى العروض والفعاليات، وتعزيز مكانته كأحد أهم المهرجانات السينمائية المتخصصة في العالم العربي.

 

وقالت جلال "هدفنا هو أن يكون مهرجان الإسماعيلية منصة حقيقية للإبداع، وفرصة لتقديم أفلام قوية تعكس رؤى مختلفة، وتجارب فنية تثري الثقافة السينمائية محليًا وعالميًا".
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية الأفلام القصيرة الأفلام الروائية شوارع الاسماعيلية عروض مهرجان الإسماعيلية للأفلام

مواد متعلقة

انطلاق الدورة 26 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة غدا

نجاح أطباء الرعاية الصحية بالإسماعيلية في زراعة 31 قوقعة أذن (صور)

محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات تنفيذ النسخة الرابعة من سوق اليوم الواحد (صور) 

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسماعيلية

ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قبل رمضان، 6 فئات مستهدفة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة كفر الشيخ

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بنسبة نجاح 82 ٪

منوعات

المزيد

انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

مذيعة سورية تلتقي بأخيها المختفي بعد مناشدتها الشرع

دراسة تكشف معلومة "غريبة" عن وفيات سرطان الثدي بين الرجال

عنف غير متوقع، برلمان إيطاليا ينتفض ضد تصرفات نجل ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء 4-2-2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،عباد الشمس يسجل 105 جنيهات للتر

سعر الذهب عيار21 اليوم الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأهلي المتبقية خلال شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى الأزهر بلغة الإشارة يوضح فضل شهر شعبان وتجديد العهد مع الله

تفسير رؤية النهر في المنام وعلاقتها برزق واسع ومال حلال

دعاء بين الأذان والإقامة للرزق لا يرد

المزيد
الجريدة الرسمية