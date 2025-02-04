هالة جلال: شاشات عرض للأفلام المشاركة بمهرجان الإسماعيلية بالشوارع

أعلنت المخرجة هالة جلال رئيسة مهرجان الدورة ال26 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام، أن عروض الأفلام المشاركة لن يقتصر على قاعات العروض المغلقة، بل ستمتد إلى شوارع الإسماعيلية، من خلال عروض تُقام في مناطق مختلفة مثل مراكز القنطرة غرب وفايد.



تعزيز تفاعل جمهور المهرجان

وأضافت إنه سوف يتم تنظيم زيارات لأهم معالم المحافظة، بهدف تعزيز التفاعل بين المهرجان والجمهور المحلي، وتشجيع أهالي الإسماعيلية على المشاركة في الفعاليات والانخراط في عالم السينما.



استعدادات محافظة الإسماعيلية لانطلاق فعاليات الدورة 26 للمهرجان

و تستعد محافظة الإسماعيلية لاستقبال الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، والتي تقام في الفترة من 5 إلى 11 فبراير 2025، تحت رعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وبرئاسة المخرجة هالة جلال، وذلك تحت شعار دعم المواهب الجديدة والانفتاح على العالم.



أكدت المخرجة هالة جلال، رئيسة المهرجان، أن الدورة الحالية تهدف إلى تسليط الضوء على المواهب السينمائية الصاعدة، ودعم الأفلام المستقلة والتجريبية، التي تحمل أفكارًا جديدة وتطرح قضايا معاصرة بطرق مبتكرة.

وأضافت "مهرجان الإسماعيلية ليس مجرد تظاهرة سينمائية، بل هو مساحة للحوار والتفاعل بين الأجيال المختلفة من صناع السينما، نحن نسعى إلى تقديم تجارب سينمائية تعكس التنوع الثقافي والفني، ونوفر منصة للمواهب الجديدة كي تُسمع أصواتها ويتمكنوا من التعبير بحرية وإبداع".

وأشارت جلال إلى أن المهرجان يهدف أيضًا إلى تعزيز العلاقات السينمائية بين مصر والعالم، من خلال استضافة صناع أفلام من مختلف القارات، وتنظيم جلسات نقاشية وورش عمل تسهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين السينمائيين.



يقدم المهرجان هذا العام برنامجًا سينمائيًا غنيًا، يضم مسابقات للأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة، والأفلام الروائية القصيرة، وأفلام التحريك، بالإضافة إلى عروض خاصة وبرامج موازية تسلط الضوء على تجارب سينمائية فريدة من نوعها.

كما يخصص المهرجان هذا العام مساحة واسعة للندوات وورش العمل، التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب في مجالات الإخراج، والتصوير، والمونتاج، والإنتاج، حيث سيشرف على هذه الورش خبراء ومخرجون عالميون.

وأكدت جلال أن ملتقى الإسماعيلية يعد أحد أبرز الفعاليات المصاحبة للمهرجان، حيث يوفر فرصة للمخرجين والمنتجين الشباب لعرض مشروعاتهم السينمائية والحصول على دعم إنتاجي من جهات مختلفة، ويهدف الملتقى إلى تشجيع الإنتاج السينمائي، وتوفير فرص حقيقية للمواهب الجديدة لتنفيذ مشاريعهم وتحقيق أحلامهم في صناعة السينما.



يطمح مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة مع مرور 25 عامًا على انطلاقه، هذا العام إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى العروض والفعاليات، وتعزيز مكانته كأحد أهم المهرجانات السينمائية المتخصصة في العالم العربي.

وقالت جلال "هدفنا هو أن يكون مهرجان الإسماعيلية منصة حقيقية للإبداع، وفرصة لتقديم أفلام قوية تعكس رؤى مختلفة، وتجارب فنية تثري الثقافة السينمائية محليًا وعالميًا".



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