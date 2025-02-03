مهرجان الإسماعيلية للأفلام يعلن أسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة النجوم الجديدة (صور)

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة النجوم الجديدة في دورته السادسة والعشرين، التي ستُقام في الفترة من 5 إلى 11 فبراير المقبل، برئاسة المخرجة هالة جلال.

أعضاء لجنة الحكم بالمسابقة

تضم اللجنة تحكيم مسابقة النجوم الجديدة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية، إنصاف وهيبي، وهي باحثة ومدرّبة متخصصة في دراسات السينما والوسائط السمعية البصرية وبرمجة المهرجانات السينمائية.

لجنة التحكيم، فيتو

تتمتع بخبرة واسعة في التدريس الجامعي، حيث عملت في المعهد العالي للتوثيق في تونس وقسم الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتُدرّس حاليًا في جامعة السوربون الجديدة. تركز أبحاثها بشكل رئيسي على التراث السينمائي، الرقابة، وسينما المرأة، ولديها سجل حافل بالمنشورات العلمية في هذه المجالات.

لجنة التحكيم، فيتو

تساهم إنصاف وهيبي بفعالية في الحقل السينمائي من خلال تنسيق العديد من الندوات، والعمل كمبرمجة في مهرجانات سينمائية مرموقة، مثل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (2014) ومهرجان قرطاج السينمائي (2010، 2016، 2021). كما شاركت كعضوة لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات الدولية.

لجنة التحكيم، فيتو

المخرج إسلام كمال

كما تضم لجنة الحكم بمسابقة النجوم الجديدة بمهرجان الإسماعيلية للأفلام المخرج إسلام كمال، وهو مخرج ومصور سينمائي مصري. تخرج في كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، وبدأ مسيرته المهنية عام 2004، حيث عمل كمصور سينمائي ومونتير ومخرج، تاركًا بصمة واضحة في المشهد السينمائي المصري.

و أسّس عام 2005 استوديوهات Fig Leaf للإنتاج السينمائي، والتي أصبحت منصة رائدة للأعمال السينمائية المستقلة والمبتكرة. وفي عام 2016، ساهم في تأسيس برنامج CINEDELTA للأفلام الوثائقية، الذي يهدف إلى دعم صناع الأفلام الشباب في الإسكندرية ومنطقة الدلتا وتوفير منصة لعرض قصصهم.

حظيت أفلامه باهتمام كبير من النقاد والجمهور، وعُرضت في العديد من المهرجانات الدولية المرموقة، مثل مهرجان روتردام السينمائي، برليناله، مهرجان جي هفالا للأفلام الوثائقية، ومهرجان قرطاج السينمائي.

مشاركة المخرج بسام مرتضي

كما يشارك في لجنة التحكيم بمهرجان الإسماعيلية للأفلام المخرج والمنتج الفني بسام مرتضى، الشريك المؤسس في شركة سي ميديا للإنتاج الفني والوثائقي. درس السينما في مدرسة السينما المستقلة - الجزويت القاهرة في دفعتها الأولى، وأنجز فيلمه التسجيلي القصير الأول "بيت حلوان" عام 2006.

عمل مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء في التوثيق والتدريب وبناء القدرات، وشارك في تأسيس أول تلفزيون على الإنترنت. كما ساهم في إنشاء شركة إنتاج أفلام مستقلة تهتم بصناعة الأفلام عن السير الذاتية المهملة والروايات البديلة.

أخرج العديد من الأفلام التسجيلية القصيرة، وفاز فيلمه "في انتظار العائد من الجبل" بجائزة مهرجان الجزويت السينمائي - مسار 2015. كما حصد فيلمه التسجيلي الطويل الثاني "أبو زعبل 89" عدة جوائز، حيث فاز بجائزة روبرت بوش للإنتاج الدولي المشترك على هامش مهرجان برلين السينمائي، كما حصل على ثلاث جوائز في عرضه الأول بالقاهرة، منها جائزة أفضل فيلم وثائقي، جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم أفريقي، وتنويه خاص من لجنة تحكيم المسابقة الدولية لأسبوع النقاد.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.