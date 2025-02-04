الثلاثاء 04 فبراير 2025
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طلاب ورشة ذاكرة المكان يصورون أفلامهم بالقاهرة ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية (صور)

جانب من تصوير الافلام،فيتو
جانب من تصوير الافلام،فيتو

يقوم طلاب السنة الثالثة في الكليات ذات التخصصات الفنية والإعلامية بتصوير أفلامهم بالقاهرة،  والتي تعد نتاج ورشة «ذاكرة المكان» ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرجة هالة جلال وبالتعاون مع هيئة التنسيق الحضاري، وشركة الإسماعيلية، وتحت إشراف المخرج والمنتج شريف فتحي سالم. 

هالة جلال: شاشات عرض للأفلام المشاركة بمهرجان الإسماعيلية بالشوارع

انطلاق الدورة 26 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة غدا

محاضرات هادفة لستهدف الفنانين الشباب 

وقد حاضر بالورشة نخبة من المحاضرين المميزين، بينهم، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، والمونتيرة مني ربيع، مهندس الصوت مهاب عز،  والمخرجة تغريد العصفوري والمخرجة حنان راضي. 

جانب من تصوير الافلام،فيتو
جانب من تصوير الافلام،فيتو
جانب من تصوير الافلام،فيتو
جانب من تصوير الافلام،فيتو

تقديم دعم كامل للمشاركين 

حيث يقدم مهرجان الإسماعيلية للأفلام، دعمًا كاملًا للمشاركين، بما في ذلك ورشة مجانية، والإقامة خلال فترة المهرجان، على أن تُسلم الأفلام النهائية قبل انطلاق الدورة الـ26 للمهرجان في 5 فبراير المقبل. 

جانب من تصوير الافلام،فيتو
جانب من تصوير الافلام،فيتو

تنافس الأفلام المنتجة 

وتتنافس الأفلام المنتجة ضمن المسابقة على جوائز مالية مقدمة من هيئة التنسيق الحضاري، وشركة الإسماعيلية لتكريم الأفلام التي تنجح في إبراز الهوية والذاكرة العمرانية بطريقة مبتكرة.

 

يذكر أن المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا، ويُعد مهرجان الإسماعيلية الدولي، الذي انطلقت أولى دوراته عام 1991، واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يتميز بتركيزه على الأفلام التسجيلية والقصيرة، مما يجعله منصة بارزة للأعمال ذات الطابع الفني المتميز، وداعمًا رئيسيًا للمواهب الجديدة في مجال السينما.
 

 

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