رئيس مجموعة بوخمسين الكويتية: نخطط لبناء سلسلة فنادق جديدة فى مصر

أكد جواد بوخمسين، رئيس مجموعة بوخمسين القابضة الكويتية، أن السياحة المصرية بدأت التعافي خلال السنوات الماضية، وشهدت حالة ازدهار غير مسبوقة، حيث وضعت نفسها كركيزة أساسية للاقتصاد المصري.

طفرة في الإيرادات السياحية بنهاية عام 2024

وأشار إلى أن مايدلل على ذلك هو الطفرة الكبيرة التى شهدها القطاع خلال عام 2024، حيث وصلت الإيرادات السياحية إلى 15.3 مليار دولار بنهاية عام 2024، مقابل 7.2 مليارات دولار عام 2014، فى حين زادت أعداد السائحين الوافدين بنسبة 59.6%، لتصل إلى 15.8 مليون سائح عام 2024، مقابل 9.9 مليون سائح عام 2014، ومن المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2032 بحد أقصى.

خطة مجموعة بوخمسين القابضة الكويتية الاستثمارية

وحول خطة المجموعة للعمل فى قطاع السياحة بالسوق المصري، أكد «بوخمسين» أن المجموعة لديها خطة طموحة للتوسع فى مصر من خلال التخطيط لتدشين فنادق جديدة، وليس الاستحواذ على فنادق قائمة، نافيًا سعي المجموعة للاستحواذ على فنادق قائمة فى مصر أو غير ذلك.

وأشار إلى أن المجموعة استقبلت المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار المصري خلال زيارته الأخيرة للكويت بصحبة الوفد المرافق له وفى مقدمتهم الدكتور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وتم التشاور حول العديد من الموضوعات التى تخص المستثمرين والتحديات التى تواجه عملية الاستثمار، لافتًا إلى أن الوزير وعد بحل كافة المشاكل التى تعيق المستثمرين.

مجموعة بوخمسين تستعد لضخ استثمارات جديدة فى مصر

وأكد «بوخمسين» أن المجموعة علي أتم استعداد لضخ استثمارات جديدة فى مصر خصوصًا أنه على المستوى الشخصي يعتبرها بلده الثاني.

وحول ما نشر مؤخرًا حول سعي المجموعة للاستحواذ على شركات فى مصر، قال جواد بوخمسين، إن مناخ الاستثمار فى مصر جيد ويشهد تطورًا ملحوظًا فى ظل الإجراءات التى تتخذها الحكومة من حين لآخر، لافتًا إلى أن الاستثمار فى قطاع السياحة واعد جدًا لأن مصر فى حاجة إلى المزيد من الغرف الفندقية لاستيعاب السائحين المتوقع زيادة أعداهم خلال السنوات المقبلة.

«بوخمسن» :«فكرة الاستحواذ على فنادق قائمة غير واردة بالمرة»

وعاد «بوخمسن» ونفى مجددًا رغبة المجموعة فى الاستحواذ علي فنادق قائمة قائلًا: «فكرة غير واردة بالمرة».

وأشار إلى أن مجموعة بوخمسين القابضة تمتلك فندق «هوليداي إن» بمنطقة المعادي وقامت بإجراء تطويرات به ليضم شققًا فندقيًا، لافتًا إلى استهداف المجموعة دخول القطاع السياحى المصري، لكن من خلال بناء فنادق جديدة وليس الاستحواذ على فنادق أو شركات قائمة.

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