الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير الاستثمار يبحث مع وفد مجموعة بوخمسين الكويتية زيادة مشروعاتها بمصر

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

 التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جواد بو خمسين رئيس مجلس إدارة مجموعة " بوخمسين القابضة " الكويتية، لاستعراض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، في إطار زيارته الحالية لدولة الكويت الشقيقة.

جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال

 كما تم استعراض جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال، وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض استثمارات الشركة في مصر في مجالات إدارة الفنادق والتمويل وإدارة المطاعم

وأشار  إلى أن الشركة تستهدف التوسع في السوق المصري في مجال إدارة الفنادق حيث تدرس إنشاء فندقا جديدا باستثمارات 125 مليون دولار.

وأضاف «الخطيب» أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

وأشار  إلى أن الدولة تعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط، كما تعمل أيضا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين، وكذا العمل على تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية. 

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

ومن جانبه أكد  جواد بو خمسين رئيس مجلس إدارة مجموعة " بوخمسين القابضة " الكويتية حرص المجموعة على التواجد والتوسع بالسوق المصري باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة، مشيرا إلى أن المجموعة تعمل حاليا على إنشاء مشروعين جديدين بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب الافراج الجمركي الاستثمار والتجارة الخارجية الاستثمار بالسوق المصري التجارة الخارجية المشروعات الاستثمارية تحسين مناخ الأعمال حركة التجارة الخارجية حركة التجارة الخارجية لمصر حركة التجارة مقومات الاستثمار
ads

الأكثر قراءة

فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات لعام 2025

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 بالدقهلية

ظهرت الآن، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة دمياط

بعد قرارات ترامب المثيرة للغضب، خبير اقتصادي يوجه رسالة عاجلة للمسئولين المصريين

مفاجأة، زوج شقيقة موظف الأوبرا المتوفى يدلي بأقوال جديدة

برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الأول ⁩2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

منوعات

المزيد

تسجيل براءة اختراع لتصميم طائرة هجين في روسيا

مقطع مرعب، لحظة انفجار بركان في أندونيسيا يثير المخاوف (فيديو)

ظهور جديد للملك تشارلز في فيلم وثائقي

سلسلة زلازل تهز جزيرة سانتوريني اليونانية

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

سعر السكر اليوم الأحد 2 فبراير 2025

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح يصعد للمركز السادس.. قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام شعبان؟،الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن أحكام الصيام في شهر شعبان

احتفالا بمولده.. لمحات من حياة ابن الفارض وأشهر قصائده

المزيد
الجريدة الرسمية