تعليم الفيوم تعلن البدء في أعمال مراجعة نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

الشهادة الإعدادية، قال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن أعمال التصحيح والرصد والتجميع للشهادة الإعدادية قد انتهت تماما، ويتم الآن مراجعة الجمع حتى يتم الانتهاء من النسخة الخطية من نتيجة الشهادة الإعدادية، وتجهيزها لاعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه سيتم بث النتيجة علي موقع المديرية فور اعتمادها من الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، وفي نفس الوقت يتم إرسال نسخة خطية مصحوبة باسطوانة مدمجة إلى المدارس الإعدادية حتي يتمكن الطالب وولي الأمر من الحصول علي النتيجة بتفاصيل الدرجات في اسرع وقت ممكن.

أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم هذا العام 75804 طلاب وطالبات، يؤدون الامتحانات أمام 270 لجنة امتحانات على مستوى المحافظة،

تعليمات بداية الفصل الدراسي الثاني

وكان قد وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مديري المدارس بتعليمات الاستعدادات لبدء الفصل الدراسى الثانى 2025/2024.

ولفت إلي أن مدير المدرسة مسئول مسئولية تامة عن إدارة العملية التعليمية داخل المدرسة، وضرورة تجهيز جدول الحصص وتوزيعه على أعضاء هيئة التدريس، والالتزام بمواعيد العمل في الحضور والانصراف، وتواجد مسئول أمن البوابة مع دفتر الأمن الخاص بالمدرسة طوال اليوم، وغلق باب المدرسة من بداية اليوم الدراسى، وحتى انصراف الطلاب.

التزام بتكليفات العمل داخل المدارس

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، علي أن يلتزم مدير المدرسة بإستكمال دفتر التكليفات لجميع العاملين بالمدرسة، ومتابعة الإشراف اليومى للمدرسة، والتأكد من وجود قوائم الفصول، وتسليم إقرار سد العجز فى جميع المواد الدراسية، وفى حالة وجود عجز فى أى تخصص يتم إبلاغ موجه المادة والإدارة التعليمية.

كما شدد على التزام أعضاء هيئة التدريس بخطة توزيع المناهج الدراسية وفق التعليمات الواردة.

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