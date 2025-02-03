وكيل تعليم الفيوم يناقش استعدادات الفصل الدراسي الثاني

عقد الدكتور الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اجتماعا مع مديري مدارس التعليم العام بإداراتي غرب وشرق الفيوم التعليمية، استعدادا لبداية الفصل الدراسي الثاني، بهدف تعزيز جودة الأداء في المدارس، وتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة تسهم في تحقيق النجاح والتفوق لجميع الطلاب.

تعليمات بداية الفصل الدراسي الثاني

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مديري المدارس بتعليمات الاستعدادات لبدء الفصل الدراسى الثانى 2025/2024.

ولفت إلي أن مدير المدرسة مسئول مسئولية تامة عن إدارة العملية التعليمية داخل المدرسة، وضرورة تجهيز جدول الحصص وتوزيعه على أعضاء هيئة التدريس، والالتزام بمواعيد العمل في الحضور والانصراف، وتواجد مسئول أمن البوابة مع دفتر الأمن الخاص بالمدرسة طوال اليوم، وغلق باب المدرسة من بداية اليوم الدراسى، وحتى انصراف الطلاب.

التزام بتكليفات العمل داخل المدارس

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، علي أن يلتزم مدير المدرسة بإستكمال دفتر التكليفات لجميع العاملين بالمدرسة، ومتابعة الإشراف اليومى للمدرسة، والتأكد من وجود قوائم الفصول، وتسليم إقرار سد العجز فى جميع المواد الدراسية، وفى حالة وجود عجز فى أى تخصص يتم إبلاغ موجه المادة والإدارة التعليمية، والتزام أعضاء هيئة التدريس بخطة توزيع المناهج الدراسية وفق التعليمات الواردة.

كما شدد علي التواصل مع رؤساء المدن والأحياء للمساعدة فى تشجير المدرسة وتقليم الأشجار الموجودة وإزالة المخلفات التى توجد أمام المدرسة (تجمعات القمامة- الباعة الجائلين- المجارى المائية الراكدة).

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