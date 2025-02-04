الغش التجاري وآليات حماية المستهلك وضبط الأسواق ندوة بمركز إعلام الفيوم

عقد مركز إعلام الفيوم، لقاءً إعلاميًا، اليوم الثلاثاء، حول "الغش التجاري وآليات حماية المستهلك وضبط الأسواق"، ضمن الحملة المجتمعية "حقك … مسئوليتنا" التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة، للتوعية بحقوق وواجبات المستهلك على مستوى محافظات مصر.

دور مراكز الإعلام في التوعية

وقالت سهام مصطفى مدير مركز إعلام الفيوم، إن الإعلام يشكّل دورًا هامًا في بناء ثقافة مجتمعية سليمة وإيجابية، من خلال الحملات الإعلامية الهادفة، يستطيع أن يسلط الضوء على قضايا مهمة، وتهدف الحملة الي رفع الوعي بأهمية دور جهاز حماية المستهلك باعتباره الطريق الآمن والأمثل لضمان حق المواطن من مقدم الخدمة معربةً عن امتنانها بالتعاون مع الجهاز لتعريف المواطنين باختصاصاته وكيفية التواصل أو التقدم بشكوى والوقوف على ما يقوم به من دور رقابي لضبط المخالفات.

رؤية جهاز حماية المستهلك

أوضح دكتور وائل جلال مدير جهاز حماية المستهلك، أن رؤية جهاز حماية المستهلك هي تقديم خدمة حكومية للمواطن بجودة عالية مع رفع وعيه وحمايته ضد الممارسات الضارة على المستوى الصحي والاقتصادي وتعزيز الحقوق الأساسية لكل المستهلكين، من خلال فريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية مقدرا للدور الذي يقوم به، ولدور المجتمع المدني في تحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.

قانون حماية المستهلك رقم١٨١لسنة ٢٠١٨

كما تناول جلال شرح قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والمراحل المختلفة للحماية ومنها مرحلة ما قبل الشراء والتي تتضمن ضرورة الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وفقا للمواصفات القياسية،و تقديم المعلومات الكافية ووضع بطاقة البيانات على المنتج والإعلان عن السعر الشامل، وتجنب الخداع والتضليل، ثم مرحلة الشراء وتشمل معاينة المنتج مع التأكد من توافر المواصفات الخارجية،التأكد من عدم وجود كسور أو خدش أو تمزقات، التأكد من العدد أو الكم، وأخيرًا مرحلة ما بعد الشراء حيث تحذير المستهلك إذا اكتشف المورد (التاجر أو المحل) عيبًا في المنتج، وسياسة الاستبدال والاسترجاع مع الاستفادة من ضمان الشراء،والحصول على خدمات الصيانة المشمولة بضمان الخدمة.

وألقى الضوء على الأجهزة والجهات الرقابية التي يتم التعاون معها لحماية المستهلك، وهي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قطاع الرقابة والتجارة الداخلية، وزارة التموين، مجلس الوزراء، هيئة الرقابة الصناعية، هيئة الطيران المدني، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة الدواء المصرية، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، هيئة سلامة الغذاء، شعبة مباحث التموين، وزارة التربية والتعليم، مصلحة دمغ المصوغات والموازين، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

يذكر أن جهاز حماية المستهلك أطلق تطبيق حماية المستهلك للهواتف الذكية، ومهمته التيسير على المواطن في تقديم الشكاوى والبلاغات والعمل على حلها.

وبلغ عدد الشكاوى المقدمة للحهاز ١٨٩٩٣٦ خلال عام٢٠٢٤، وتم حل ١٨٧٤٢٢ منها بنسبة إنجاز ٩٦.٦%‎، ويمكن للمواطن الشكوى من خلال رقم الخط الساخن للشكاوى ١٩٥٨٨، وأرقام تليفونات الجهاز بالفيوم ٢١٤٦٧١٦، ٢١٤٦٧١٨ وعنوانه الفيوم، كيمان فارس بجوار مديرية التنظيم والادارة ويبدأ العمل به من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة، وأرقام الواتس الخاصة به ٠١٠٠٠٠٠٠٣٢٩، ٠١٥٧٧٧٧٩٩٩٩.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.