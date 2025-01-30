الخميس 30 يناير 2025
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تعليم الفيوم تستعد للفصل الدراسي الثاني للعام الجاري 2024 /2025

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

 عقد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم اجتماعًا موسعًا، اليوم الخميس، لبحث استعدادات المديرية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الجاري 2024/ 2025.

وحضر الاجتماع مدير عام إدارة التعليم العام ومديري مراحل التعليم العام والتعليم الفني، ومدير المتابعة، ومدير مركز معلومات المديرية.

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قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم،  أنه شدد علي ضرورة إنهاء استعدادات المدارس للفصل الدراسي الثاني 2025/2024، والانتهاء من الصيانات البسيطة بالمدارس، ودهان الفصول الدراسي، وتشجير  الأفنية والأسوار، والانتهاء من  تسليم الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني، وإعداد وتوزيع الجدول المدرسي والمنهج الدراسي قبل بدء الدراسة بوقت كاف، وتسجيل أخصائي وحدة المعلومات بالمدارس الثانوية العامة  بيانات التابلت، على موقع الوزارة، وتسجيل الطلاب لاستمارة التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، وتجديد الإعلام إذا احتاج الأمر ذلك.

 

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كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة الفيوم على تفعيل المتابعة اليومية، وتفعيل الأنشطة الطلابية من اليوم الأول للدراسة.

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